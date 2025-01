Komentar: Pa srečno!

dolenjska

12.1.2025 | 19:30 | Igor Vidmar

»Nič, folk, novo leto je. Ker je še čisto mlado, še ne ve, kako zelo je lahko leto žleht. Ne mu povedati … Ne dajmo temi priložnosti, da nam vzame svetlobo,« je svoje prijatelje na Facebooku pozval Roman Kapš, upokojeni računalničar iz Prečne.

Foto: Freepik

Za božič, silvestrovo in prva praznična dneva novega leta je čas za dobre želje in upanje, potem pa pride čas, ko je treba spet stopiti na trda tla. Lani smo marsikje po svetu doživeli krepek zasuk. Ljudje so se naveličali istih obrazov in dali priložnost nekomu, ki trosi obljube, za katere verjetno niti sam ne verjame, da jih bo lahko uresničil. Novoizvoljeni ameriški predsednik se še ni vselil v Belo hišo, pa že napoveduje, da bo kupil Grenlandijo in ob napovedi odstopa kanadskega premierja Justina Trudeauja predlaga združitev ZDA in Kanade. Evropski politiki so v izjavah previdni in diplomatski, obenem pa s strahom v očeh zrejo v prihodnost, saj ne vedo, kaj jim namerava tokrat zakuhati sevniški zet.

Bolj kot v Ameriki pa je to, kaj bo prineslo novo leto, predvidljivo v domovini vnovične ameriške prve dame, pri nas doma, kjer bodo prihajajoče državnozborske in tudi lokalne volitve, čeprav bodo te šele prihodnje leto, nedvomno krepko zaznamovale notranjepolitično prizorišče. Če se bo želela vladajoča stranka na čelu s premierjem kolikor toliko priljubiti svojim volivcem, ki so izgubili precejšen del zaupanja vanjo, bo morala urediti vsaj nekaj od tega, kar so obljubljali pred volitvami. Glede na to, kako so se do zdaj lotevali nekaterih sprememb, nas je lahko samo strah, kaj nam bodo prinesli predlogi obljubljenih reform. Da se ne bo z njimi zgodilo to, kar se je z referendumom o rabi jedrske energije ali pa v zgodbi z omrežninami. Prvi odzivi ob napovedanem novem davku na nepremičnine že kažejo na nekaj podobnega. Ali pa pokojninska reforma, ki jo od nas zahteva Evropa. Samo zmedeni in prestrašeni smo lahko ob vsem.

Kaj pa Dolenjska, Bela krajina in Posavje? Pričakujemo, da bo šlo Krki še naprej dobro. Tudi dogajanje v Revozu nas lahko navdaja z optimizmom kljub precej zagatni situaciji v evropski avtomobilski industriji. V Revozu bi bili zelo veseli, če bi šla gradnja novomeškega odseka ceste tretje razvojne osi že h koncu, a se niti začela še ni. Morda se bo letos. Tudi Belokranjci si boljšo povezavo s svetom na drugi strani Gorjancev vroče želijo in zaslužijo. Je zgodbe o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem po neuspelem poskusu izpeljave referenduma konec? Bomo svoje potrebe po električni energiji, ki bodo v prihodnosti še bistveno večje, res lahko rešili s sončnimi paneli na družinskih hišah in kozolčkih? Tudi letos bi bilo dobro, da bi razmišljali o tem. Široko. Kot še o marsičem drugem. Pa srečno!

