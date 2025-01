dolenjska

V zahtevnih razmerah simbolični potop v Krko

11.1.2025 | 08:45 | STA, D. S.

Foto: Arhiv DL, I. V.

Novo mesto - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto danes ob 10. uri pripravlja 31. odprtje potapljaške sezone z zimskim potopom v reko Krko. Tokrat se bo najverjetneje simbolično potopilo le nekaj najbolj izkušenih, saj so razmere v Krki dokaj zahtevne. Reka ima namreč visok vodostaj, vidljivost pa je slaba, je povedal Tomaž Prašnikar iz omenjenega kluba.

Potapljači se bodo ob 10. uri simbolično potopili v Krko na Loki.

Običajno se potapljači zberejo pred prostori kluba na Župančičevem sprehajališču v Loki. Od tam jih splav odpelje gorvodno do lesenega mostu, kjer se potopijo, nato pa priplavajo do prostorov kluba.

Letos po besedah Prašnikarja tega najverjetneje ne bo, pač pa se bo pred prostori kluba simbolično potopilo le nekaj najbolj izkušenih potapljačev, članov podvodne reševalne službe. »Razmere so namreč zaradi visokega vodostaja reke zahtevne, pri čemer je na prvem mestu varnost,« je dejal.

Se pa bodo potapljači pred prostori kluba podružili, izmenjali izkušnje in poklepetali o doživetjih v preteklem letu. Po besedah Prašnikarja pričakujejo med 60 in 80 potapljačev iz vse države in Hrvaške.

Trenutno ima po podatkih Agencije RS za okolje Krka med osmimi in devetimi stopinjami Celzija.

Novomeški potapljaški klub je leta 2023 praznoval 50-letnico delovanja in šteje nekaj več kot 60 članov. Nemalo potopov opravijo v Krki, ki jim je najbližja, pogosto pa se odpravijo tudi na Jadran in dlje.

Klub vrsto let pripravlja tudi septembrsko ekološko akcijo čiščenja Krkinega korita, pri kateri sodelujejo njihovi potapljaški kolegi z vseh koncev Slovenije in Hrvaške.

