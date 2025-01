dolenjska

Tradicionalno srečanje upokojenih krkašev

10.1.2025 | 18:40 | M. K.

Otočec - V Krki so tudi letos organizirali tradicionalno novoletno srečanje svojih upokojencev. Ob tej priložnosti so se zahvalili 151 zaposlenim, upokojenim v letu 2024, jubilejnem letu, v katerem so praznovali 70 let delovanja podjetja. Od tega jih je bilo 132 iz Krke, d. d, Novo mesto, 19 pa iz Term Krka. Številni med njimi so bili v Krki zaposleni vso delovno dobo. Predsednik uprave Jože Colarič se je vsem zahvalil za njihovo predanost in prispevek k napredku podjetja ter jim izročil spominsko darilo.

Danes na Otočcu (Foto: Krka d.d.)

''V skupini Krka nenehno stremimo k uvajanju inovacij, ki izboljšujejo kakovost življenja. ... Pri vsem tem pa nikoli ne pozabimo, da sta naša dosedanja rast in zanesljiv razvoj tudi rezultat dela Krkinih upokojenk in upokojencev,'' so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Upokojene krkašice in krkaše je na srečanju nagovoril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, ki je poudaril, da so h Krkinemu napredku s svojim predanim in odgovornim delom prispevale prav vse generacije zaposlenih. Podjetje je tudi v minulem letu poslovalo dobro, zato so svoje dosežke tudi letos lahko delili z nekdanjimi sodelavci: v zahvalo za minulo delo bo vsak upokojeni krkaš v Sloveniji prejel tradicionalno novoletno nakazilo v višini 175 evrov neto.

Upokojene krkašice in krkaši so na Otočcu danes obujali spomine na delo v Krki in prisluhnili nastopu Okteta Krka in Nine Pušlar. Da bi se druženja lahko udeležili v čim večjem številu, so zanje tudi tokrat organizirali avtobusni prevoz.

Krkini upokojenci sicer redno prejemajo interno glasilo Utrip, v katerem od leta 2008 dejavno sodelujejo v rubriki Utrip upokojencev. V njej pišejo o delovanju Društva upokojencev Krke, predstavljajo upokojence in objavljajo druge informacije. Krka jim je dala na voljo društvene prostore in tudi sicer podpira njihovo delovanje.

Tudi po upokojitvi lahko izkoristijo ugodnosti ob letovanju v Krkinih počitniških zmogljivostih na morju, v hribih in Termah Krka. Kot člani Trim kluba Krka se lahko udeležujejo tedenske rekreacije, korektivne gimnastike in drugih rekreativnih dejavnosti. In tako kot zaposleni vsako leto prejmejo priložnostno novoletno darilo.

