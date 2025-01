dolenjska

FOTO: Sneg pobelil tudi nižine, a se ne bo obdržal

10.1.2025 | 10:20 | STA

Dež je ponoči marsikje po državi prešel v sneg, ponekod, denimo na Dolenjskem in v Beli Krajini, je pobelil tudi nižine. A na Arsu pojasnjujejo, da snega ne bo več kot nekaj centimetrov, da padavine že pojenjajo, temperature pa se višajo, tako da se bo zapadel sneg v kratkem tudi stalil. V prihodnjih dneh napovedujejo suho vreme.

Tako je bilo dopoldne na cesti čez Jugorje. (Foto: FB Stanje na cestah v Beli krajini)

Po poročanju prometnoinformacijskega centra so na cestah posipne in plužne skupine. Snežne verige so obvezne na avstrijski strani prelaza Ljubelj. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone zaradi zimskih razmer velja na cestah Novo mesto-Metlika, Soteska-Črmošnjice in Črmošnjice-Črnomelj. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi razmer pa velja na hrvaški strani, in sicer pri Vinici, Babnem Polju, Petrini in Rogatcu.

Gorjanci - voznik kamiona namešča verige. (Foto: FB PKD)

Kot je pojasnil dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh, so predvidevali, da bo meja sneženja na približno 400 ali 500 metrih, a ker se padavine umikajo počasneje, kot je bilo predvideno, jih je več v hladnem zraku in se je ta meja spustila. Toda padavine zdaj že slabijo in tako se tudi sneženje poslavlja, je dejal.

Črnomelj - zapora za tovorni promet proti Črmošnjicam (Foto: FB PKD)

Po njegovih besedah po nižinah ni oziroma ne bo zapadlo več kot pet centimetrov snega, v višjih legah nekoliko več. V Jeruzalemu v Slovenskih Goricah je denimo zapadlo 10 centimetrov snega, a se počasi že tali, je pojasnil.

Temperature so namreč po njegovih besedah nad nič stopinj Celzija, tako da se bo sneg stalil. Dopoldne bodo padavine povsod ponehale, od severa se bo jasnilo. V prihodnjih vsaj desetih dneh bo suho vreme, temperature bodo ponoči pod, čez dan pa nad nič stopinj Celzija, je še napovedal Velkavrh.

