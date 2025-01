novice

V delih Slovenije sneg, na cestah posipne in plužne skupine

10.1.2025 | 08:00 | S. R.

Nepredvidljive razmere na cestah terjajo previdnost. V delih države se je zjutraj dež prelevil v sneg.

Sneži tudi ponekod na Dolenjskem, kjer pa so danes zjutraj na cestah tudi takšne težave - slika je s ceste Potok - Prapreče - Birčna vas. (Foto: FB PKD)

Na prometno-informacijskem centru so že včeraj opozorili, da se bodo v noči na petek sredi noči in proti jutru spet okrepile padavine ter da se bo meja sneženja spustila na približno 500 metrov nadmorske višine. Danes zjutraj so potrdili, da ponekod sneži ter da so na cestah so posipne in plužne skupine.

Ob tem opozarjajo, da so snežne verige obvezne na avstrijski strani prelaza Ljubelj, tudi cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Sicer je trenutno zaradi nesreče oviran promet na primorski avtocesti med počivališčem Ravbarkomanda in Postojno proti Kopru. Zaradi okvare vozila je nekaj težav na štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah proti večjim mestom zaradi jutranje konice. Zastoji so med drugim na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani.

Obeti

Meteorologi Agencije RS za okolje (Arso) so napovedali, da bodo dopoldne padavine od severa ponehale tudi na jugovzhodu Slovenije, jasnilo se bo. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo, proti jutru pa od severa zjasnilo. Po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije bo zjutraj možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Goriškem in ob morju okoli 1 stopinjo Celzija.

Jutri bo jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo čez dan malo okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, v vzhodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti. Burja na Primorskem se bo krepila. V ponedeljek bo v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja.

