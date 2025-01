novice

Novi prikazovalniki hitrosti ''Vi vozite'' tudi na Dolenjsko

10.1.2025 | 09:10 | M. K.

Ljubljana - Prehitra vožnja ostaja kljub preventivnim akcijam in opozarjanju najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Upoštevanje omejitev hitrosti in drugi ukrepi za umirjanje prometa so predvsem v naseljih ključni za izboljšanje prometne varnosti, opozarjajo v Agenciji za varnost prometa, ki je 15. občinam, izbranim na podlagi razpisa, podelila prikazovalnike hitrosti »Vi vozite« v brezplačni desetmesečni najem. Ti prikazovalniki so se že izkazali kot učinkovit ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti na cestah.

Direktorica Agencije za varnost prometa mag. Simona Felser je podelila prikazovalnike hitrosti predstavnikom 15 občin. (Foto: Marko Gašparovič, AVP)

V letu 2024 je zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah umrlo 30 ljudi, policija pa je zabeležila 119.022 kršitev s področja hitrosti. Pri višjih hitrostih so posledice prometnih nesreč težje, zato je spoštovanje omejitev ključnega pomena, še posebej v naseljih.

Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Sipronika lani oktobra že 14. leto zapored objavila poziv za brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti. Na poziv se je prijavilo 36 občin, strokovna komisija pa je izbrala 15 občin, ki so prejele prikazovalnike hitrosti (v abecednem vrstnem redu): Brda, Dol pri Ljubljani, Dornava, Ivančna Gorica, Majšperk, Mežica, Mokronog - Trebelno, Moravče, Slovenske Konjice, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Šentrupert, Škofljica, Velike Lašče, Videm pri Ptuju in Žetale. Prednost pri izbiri so imele občine z izpostavljenimi in prometno nevarnimi mesti, kjer je velika ogroženost ranljivih skupin udeležencev v prometu (npr. nevaren cestni odsek, pot v šolo ali vrtec) ter območja s pogostimi prometnimi nesrečami.

Prikazovalnik za Občino Mokronog-Trebelno (predstavniki ostalih dolenjskih prejemnic spodaj v fotogaleriji)

Direktorica Agencije za varnost prometa mag. Simona Felser je ob podelitvi izpostavila: »Mednarodna raziskava Trendline 2024 o stanju prometne varnosti v Sloveniji kaže, da so kršitve omejitev hitrosti najpogostejše na cestah v naseljih, kjer hitrost presega kar 41 % voznikov. Na cestah zunaj naselij hitrost presega 32 % voznikov, na avtocestah pa 15 %. Neprilagojena hitrost je bila v zadnjem desetletju (2014–2024) vzrok za skoraj 40 odstotkov hudih in smrtnih prometnih nesreč na slovenskih cestah. Tudi letos želimo s prikazovalniki hitrosti prispevati k varnejši vožnji, še posebej na območjih šol, vrtcev in igrišč, kjer je dosledno spoštovanje hitrosti nujno za varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu.«

Dosedanji podatki kažejo, da vozniki, ki se zavedajo nadzora, ravnajo bolj previdno, tudi tedaj, ko nadzor ni očiten. Prikazovalniki hitrosti ne le zmanjšujejo hitrosti, temveč omogočajo tudi zbiranje podatkov o prometu. Ti podatki služijo kot osnova za pripravo analiz in predlogov infrastrukturnih ukrepov, ki dodatno prispevajo k izboljšanju prometne varnosti. Poleg prikazovalnikov hitrosti k varnosti pripomorejo tudi policijski nadzori, stacionarni radarji in sekcijsko merjenje hitrosti, so še dodali v Agenciji za varnost prometa.

