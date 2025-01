dolenjska

Začela se je gradnja doma za starejše

9.1.2025 | 14:40 | M. K.

Višnja Gora - Potem ko so župan Dušan Strnad, direktorica DSO Grosuplje Metka Velepec Šajn in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac oktobra v Višnji Gori položili temeljni kamen za gradnjo doma starejših občanov, so se zdaj začela tudi zemeljska dela. Gradbena dela na zemljišču za cerkvijo sv. Tilna v Žabjeku pri Višnji Gori izvaja podjetje TGH d.o.o. iz Črnomlja, so sporočili iz ivanške občine.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Stavbni kompleks doma za starejše v Višnji Gori tvorijo tri funkcionalno samostojne stavbe ter pomožni objekt. Funkcionalni objekti so dvoetažni (pritličje in nadstropje) in bodo skupno nudili 60 postelj za starostnike. Poleg sob za oskrbovance, razdelilne kuhinje, upravnih, servisnih in tehničnih prostorov, bo v kompleksu prostor za izvajanje dnevnih aktivnosti, manjša kavarna, manjši poslovni prostor. Bivajoči bodo imeli dostop tudi do parka, ki bo urejen med objektih.

Nova socialna ustanova bo prva te vrste v občini Ivančna Gorica. Gre za eno od treh dislociranih enot, ki jih trenutno gradi Dom starejših občanov Grosuplje. Poleg doma v Višnji Gori, se podobni enoti gradita še na Blokah (60 postelj) in v Sodražici (24 postelj).

Trenutno je gradbišče v Višnji Gori na 90 odstotkih izkopa, za prvi objekt se že polaga kanalizacija in izvaja podložni beton. Rok za izgradnjo objekta je spomladi 2026.

