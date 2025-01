dolenjska

Njeno obleko nosila tudi mis Slovenije

9.1.2025 | 17:00 | Mojca Žnidaršič

Ljubiteljica narave, učiteljica naravoslovja v šoli v naravi, modna oblikovalka, pisateljica in ljubiteljska slikarka. To je Irena Štangelj Pavlakovič, po rodu Semičanka, ki z družini živi na Potoku v občini Straža. »Delo z otroki mi je v veselje, a si brez umetnosti in ustvarjanja ne predstavljam življenja. Tako da vse to znanje, ki sem ga pridobila, vpletam tudi v vsakdanje delo z mladimi,« poudari.

Irena Štanglej Pavlakovič ob svojih izdelkih v avli straškega kulturnega doma (Foto: M. Ž.)

Po poklicu je univ. dipl. biologinja in je kot učiteljica naravoslovja zaposlena v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v domu Lipa v Črmošnjicah, za diplomsko delo, študirala je na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, pa je prejela Krkino nagrado. Pouk v šoli v naravi je na njeno zadovoljstvo drugačen kot sicer, saj ji sam sistem, v katerem deluje šolstvo, ni ravno pisan na kožo. »Vesela sem, da lahko otrokom približam naravo na drugačen, bolj sproščen način, da doživijo pristen stik, da jo sami začutijo. Mislim, da jo bodo zaradi tega bolj cenili in tudi pozneje v življenju z njo ravnali odgovorneje,« meni.

Otrokom je namenila tudi že dve slikanici, v ospredju njenega modnega oblikovanja pa so bile obleke, a ne vsakdanje, ampak skoraj malo pravljične. Tako je večkrat sodelovala tudi na natečaju Slovenski oblikovalci za Miss Slovenije in Miss universe Slovenije ter leta 2003 prejela nagrado za mladega oblikovalca, leto pozneje pa je njena kreacija zmagala in Živa Vadnov je na svetovnem izboru nosila njeno čudovito zeleno obleko. »Zelena kot simbol Slovenije in narave,« pristavi.

