FOTO: Dimniški požar

9.1.2025 | 08:00 | Foto: PGD Obrežje

Včeraj ob 9.25 so bili gasilci PGD Obrežje posredovali v dimniškem požaru v Podgračenem. Izvozili so z vozili GVC-1, PV-1 in GVM ter sedmimi gasilci, poročajo na svoji spletni strani. Požar so pogasili s uporabo gasilnega aparata na prah. Nato so z ročnim orodjem očistili dimniško tuljavo, s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in objekt prezračili.

