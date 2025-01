šport

Vodilna Krka premagala Ilirijo

9.1.2025 | 07:20 | STA

Foto: KK Krka/Drago Perko

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 14. krogu lige OTP banka premagali Ilirijo z 81:79 (18:22, 41:41, 59:66).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 75, sodniki: Žlajpah (Grosuplje), Grbić (Ljubljana), Pipan (Cerklje na Gorenjskem).

* Krka: Mirtić 6 (4:4), Garcia 6 (4:4), Persons 15 (1:2), Jurković 13 (5:5), Špan 14, Cerkvenik 3, Skeens 4 (0:2), Smrekar 1 (1:2), Klobučar 4, Čebašek 15 (2:2).

* Ilirija: Golson 17 (1:1), Padjen 13 (2:3), Ferme 8, Škorjanc 3, Orel 12, Tomažič 12 (2:2), Mikuš 4, Jockuch 10.

* Prosti meti: Krka 17:21, Ilirija 5:6.

* Met za tri točke: Krka 10:25 (Špan 4, Čebašek 3, Persons 2, Cerkvenik), Ilirija 8:29 (Orel 2, Tomažič 2, Ferme 2, Škorjanc).

* Osebne napake: Krka 18, Ilirija 20.

* Pet osebnih: Čebašek (36.).

Krka se je v prvem tednu novega leta srečala s tremi najboljšimi ekipami v Sloveniji in šele v tretjem poskusu vpisala prvo zmago z letnico 2025. Proti Kansai Heliosu je izgubila za deset točk, s Cedevito Olimpijo šele po podaljšku, Ilirijo pa je v uvodni tekmi 14. kroga lige OTP banka premagala z delnim izidom 16:4 v zaključku tekme.

Tudi Ilirija je imela v teh dneh čast, da se preizkusi proti najboljšim ekipam v Sloveniji. Uvodno tekmo v pokalu Spar proti Cedeviti Olimpiji je visoko izgubila, sinoči je izpustila priložnost za skalp, saj je vodila večino tekme, čez deset dni pa se bo srečala še z Domžalčani, ki imajo v DP dve zmagi več.

Ljubljančani so imeli na začetku zadnje četrtine 12 točk prednosti (75:63), a so do konca tekme dosegli le še dva koša. Zadnjega za 79:73 je zadel Mark Padjen pet minut in 24 sekund pred zaključkom tekme.

Prav omenjeni Padjen, novopečeni slovenski reprezentant, je v zaključku tekme dvakrat poskusil z meti za tri točke, zapravil je tudi eno žogo v napadu, tako da se je lahko Krka po dolgem času veselila zmage v tesni končnici.

Za zmagovalce sta po 15 točk dosegla Tayler Persons (vse v prvem polčasu) in Jakob Čebašek, 14 jih je dodal Jan Špan (trojke 4:9), pri gostih pa Vincent Golson zbral 17 točk, 13 pa Padjen (trojke 1:7, 6 izgubljenih žog).

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Ilirija je kakovostna ekipa, mi pa smo šli nesproščeno v tekmo. Delali smo osnovnošolske napake. Tri četrtine nam ni šlo, potem pa smo šli na vse ali nič. Obrambo, ki smo jo igrali v zadnji četrtini smo trenirali tri minute, če bi bilo treba in to se nam je obrestovalo. Imamo še veliko rezerv, sploh v slovenski ligi. Moramo se zavedati, da vsi grizejo proti nam in po meritvah, ki jih izvajamo, so tekme v tej ligi težje od ABA lige. Več je teka, več je maksimalnih gibov. To ni presenetljivo, saj si nas vsi želijo premagati. Zadovoljen sem z zmago in s prikazanim v zadnji četrtini. Fantje so si zaslužili zmago, upam pa, da smo se s to zmago nekoliko dvignili. Bili smo v izgubljenem položaju, Ilirija je bila v dobljenem položaju. Dvakrat je bilo slišati z njihove strani, da je konec, očitno so to igralci slišali in pokazali svoj karakter. Izvlekli smo že kar nekaj tekem. Vseeno smo izredno kakovostna ekipa za to ligo, se pa moramo zavedati, kaj nam vsaka zmaga prinese, tako v gosteh kot doma. In današnja zmaga je izredno pomembna. Na tem mestu želim Iliriji uspešno nadaljevanje sezone, tako v domači ligi kot v Ligi ABA 2.«

Krko naslednji dve tekmi čakata v gosteh, in sicer 12. januarja v regionalnem tekmovanju pri Megi in 14. januarja v pokalu Spar proti Kansai Heliosu.

* Izidi, 14. krog:

- sreda, 8. januar:

Krka - Ilirija 81:79 (18:22, 41:41, 59:66)

- sobota, 11. januar:

13.00 GGD Šenčur - Rogaška

19.00 Šentjur - Kansai Helios

19.00 ECE Triglav - Zlatorog Thermana

- ponedeljek, 13. januar:

18.00 Terme Olimia - LTH Castings

* Lestvica:

1. Krka 14 12 2 1230:1030 26

2. Kansai Helios 13 11 2 1053:910 24

3. Ilirija 14 9 5 1185:1098 23

4. Terme Olimia Podčetrtek 13 8 5 1015:1019 21

5. Šentjur 13 7 6 961:1020 20

6. GGD Šenčur 13 5 8 981:1025 18

7. ECE Triglav Kranj 13 5 8 978:1024 18

8. Rogaška 13 4 9 990:1035 17

9. Zlatorog Thermana Laško 13 3 10 949:1041 16

10. LTH Castings 13 2 11 928:1068 15

