novice

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

9.1.2025 | 10:00 | M. K.

Vlogo mora vložiti zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, poroča Vestnik.

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) obvešča, da je rok za oddajo vlog za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2024 5. februar. Če pa boste vlogo oddali preko eDavkov, lahko to storite do 20. februarja, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. Uporabniki eDavkov lahko uporabite predizpolnjeni obrazec z lanskimi podatki oziroma s podatki iz zadnje oddane vloge. "S tem bo oddaja vloge enostavnejša, hkrati pa bo večja verjetnost, da bo vloga oddana pravilno, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki preprečijo vnos napačnih podatkov," tako FURS.

Pojasnjujejo, da bo sistem eDavki pred izpolnjevanjem elektronskega obrazca preveril, ali je zavezanec že prijavljen v eVročanje. Če še ne bo, ga bo sistem samodejno preusmeril najprej na prijavo v eVročanje in šele po tem bo lahko nadaljeval s postopkom vložitve primarnega obrazca.

Podrobneje v spletnem Vestniku.

‹ nazaj