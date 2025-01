kočevsko-ribniško

Integracija Romov, razvoj zdravstva in gospodarstva ter gradnja stanovanj

8.1.2025 | 16:30 | STA

Kočevje - Napredek pri integraciji Romov, vzpostavitev regijskega zdravstvenega središča, nadaljnji razvoj gospodarstva in reševanje stanovanjske problematike, so štiri ključne naloge, ki si jih je v letu 2025 zadal kočevski župan Gregor Košir. Ob tem izraža zadovoljstvo, da ne sodijo med najbolj zadolžene občine, kar jim omogoča več manevrskega prostora.

Gregor Košir (Foto: arhiv; J. Klobčar)

ROMI

Kot je na današnjem srečanju z mediji povedal Košir, je ena ključnih težav pri integraciji Romov njihova nizka zaposlenost, saj je od okoli 800 Romov, kolikor jih imajo v občini, zaposlena le peščica. Zato bo ena od njegovih prednostnih nalog povečati zaposlenost romske populacije. V ta namen bodo poskušali med drugim skupaj z zavodom za zaposlovanje zagnati program Romano, namenjen reševanju prav teh vprašanj. "Dejstvo je namreč, da če Romov ne bomo spravili v delovno razmerje, da nam bodo padli tudi vsi ostali mehki ukrepi, ki jih izvajamo za njihovo integracijo," je dejal.

Ga pa veseli, da v Kočevju sorazmerno veliko romskih otrok obiskuje šolo, četudi jo mnogi obiskujejo zgolj zato, ker morajo, kot tudi, da polovica Romov ne živi v romskih naseljih, kar lahko olajša njihovo integracijo. Odkar je policija okrepila svojo navzočnost v občini, se izboljšuje tudi varnostna problematika, je povedal.

ZDRAVSTVO

Številne načrte ima Košir, ta je vodenje občine prevzel na oktobrskih nadomestnih volitvah, pred tem pa je bil dve leti direktor Zdravstvenega doma Kočevje, na področju zdravstva. Njegov cilj je, da bi imeli v Kočevju čim več potrebne zdravstvene oskrbe, hkrati pa bi postali regionalno zdravstveno središče, ki bi pokrivalo območje vse do Novega mesta in Ljubljane. V ta namen poleg Zdravstvenega centra Kočevje, ki je svoja vrata odprl lani, načrtujejo odprtje več novih ambulant, postavitev heliporta, ki ga bo sicer večinsko financirala država, in pridobivanje novih zdravnikov. Za zagotavljanje pomoči in oskrbe na domu pa naj bi kmalu zaživel novoustanovljeni občinski javni zavod, ki bo imel svoje prostore v stavbi stare knjižnice na Ljubljanski cesti. Prenova slednje naj bi bila končana leta 2026.

GOSPODARSTVO

Na področju gospodarstva se zdi Koširju nujno, da podjetnikom in podjetjem še naprej pomagajo pri zagonu ali razvijanju dejavnosti, čeprav bi morala biti to v prvi vrsti naloga države. Zato nameravajo še naprej spodbujati zagone startupov in malih s. p., hkrati pa si želijo v občino privabiti tudi še kakšno večje podjetje. V ta namen občina trenutno tudi ureja gospodarsko cono za podjetjem Yaskawa.

STANOVANJA

Ker se priseljevanje v občino povečuje in se bo po oceni župana povečevalo še naprej, se v občini zavedajo potrebe po gradnji stanovanj. Teh občina ne bo gradila sama, bo pa pri tem pomagala zasebnim investitorjem, predvsem s spremembami prostorskih načrtov. Spremembe teh načrtujejo na območju Kidričeve ceste (samopostrežba in Roški hram), v Turjaškem naselju in Mestnem logu (pri pokopališču). V teku je tudi komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v Mahovniku za individualno gradnjo. "Težava pri tem sicer je, da so trenutno vsi investitorji v Ljubljani, kjer lahko stanovanja gradijo po bistveno višjih cenah. Upam, da se bo to kmalu spremenilo in da nato pridejo tudi v Kočevje," je dejal. Upa tudi, da bo kmalu končan projekt Nama, kjer zasebni investitor gradi stanovanja, pri čemer pa projekt zamuja že leto dni.

Med projekti, ki so v teku, je Košir navedel obnovo športnega doma Gaj, gradnjo kolesarske povezave Kočevje-Cvišlerji in urejanje levega brega Rinže, med projekti, ki jih načrtujejo, pa gradnjo kolesarske povezave Kočevje-Dvor in obnovo Šeškovega doma, ki pa je odvisna predvsem od tega, ali jim bo uspelo pridobiti državna sredstva.

Pohvalil se je še, da se po koronskem obdobju znova povečuje turistični obisk v občini, da nimajo čakalnih vrst za mesta v vrtcih in da se zadolževanje občine ne povečuje.

