Prevladuje gripa, pojavljajo se tudi primeri s covid-19

7.1.2025 | 13:30 | L. Markelj

Novo mesto, Brežice - Že od konca lanskega decembra je v Sloveniji opažen porast sezonskih okužb, prevladujoča respiratorna okužba pa je gripa. V marsikateri bolnišnici so zato že poostrili ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, med drugim tudi obiske.

Za cepljenje proti gripi še ni prepozno. (Foto: L. M.)

Kot pove direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto dr. Milena Kramar Zupan, se zaradi respiratornih okužb srečujejo s povečanim obiskom Urgentnega centra. Trenutno ne beležijo večjega števila hospitaliziranih pacientov z gripo, covidom-19 ali ostalimi respiratornimi obolenji. »Za primer povečanega priliva pacientov zaradi respiratornih okužb imamo pripravljen načrt ukrepanja,« povedo v bolnišnici, kjer med zaposlenimi nimajo večjih odsotnosti zaradi respiratornih okužb.

Obiski so prepovedani na pljučnem in infekcijskem oddelku novomeške bolnišnice, ostali oddelki imajo obiske omejene na enega zdravega obiskovalca za 15 minut.

Večina bolnikov ni bila cepljena proti gripi. Slovenija je tudi v tej zimski sezoni kot vsako leto na repu evropskih držav pri precepljenosti.

V Splošni bolnišnici Brežice imajo trenutno z gripo hospitalizirane štiri paciente na internem oddelku. »V zadnjem tednu je pomoč zaradi gripe na internistični prvi pomoči Urgentnega centra iskalo sedem pacientov, od katerih je bil eden sprejet na bolnišnično zdravljenje. Več potrditev okužb z virusom gripe je bilo odkritih tudi v pediatrični urgentni ambulanti, vendar noben otrok zaradi gripe ni bil hospitaliziran,« pove direktorica Anica Hribar. Na internem oddelku se poleg štirih pacientov z gripo zdravi že en pacient s covid-19.

Ker se je povečala pojavnost respiratornih okužb v okolju in vnos covida-19 s strani obiskovalcev med hospitalizirane bolnike, so splošne obiske na internem oddelku omejili že lani novembra.

Pričakujejo še porast gripe

»Število okužb s covidom se je sicer znižalo, ker pa je sedaj v okolju porast obolelih z gripo, bo omejitev splošnih obiskov veljala še naprej. Z ukrepom želimo preprečiti morebitni vnos virusa iz okolja med hospitalizirane bolnike, ki se sicer zdravijo zaradi drugih zdravstvenih težav. Obiski so možni le po posebnem dogovoru z lečečim zdravnikom,« pove direktorica brežiške bolnišnice.

Porast gripe stroka v teh dneh še pričakuje, saj so se ljudje v zadnjem času zaradi praznikov več družili, gripa pa običajno izbruhne po nekajdnevni inkubaciji. Najustreznejša zaščita pred gripo je seveda cepljenje, a za tiste, ki so bili v stiku z njo, je že prepozno. Priporočajo pa, da se naj ljudje ne družijo po nepotrebnem, ne zadržujejo v zaprtih prostorih, ne hodijo na obiske k prehlajenim ljudem in seveda živijo čim bolj zdravo.

»Gripa ni samo neka virozica, ampak je resna bolezen, zlasti za tiste, ki so starejši od 65 let, za kronične bolnike, imunsko oslabele, nosečnice, osebe, ki imajo preveliko telesno težo," opozarjajo na NIJZ in svetujejo osnovne ukrepe, kot so zdrav način življenja, prehranjevanja, spanja, za kar lahko skrbimo vse leto, ne samo pozimi.

