kronika

Z orožjem grozil nekdanji partnerki

7.1.2025 | 10:30 | M. K.

Policisti PP Trebnje so v včerajšnjih popoldanskih urah posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Trebnjega. 53-letni nasilnež je z orožjem grozil nekdanji partnerki, da jo bo ubil. Osumljencu, ki naj bi že v preteklosti izvajal nasilje nad partnerko in ji grozil, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo preiskavo, o ugotovitvah bodo s kazensko ovadbo seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

V lokalu razgrajala dvakrat

Policiste PP Brežice so včeraj dopoldne poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Cerkljah ob Krki, kjer naj bi pijana kršitelja razgrajala v lokalu, žalila osebje in vznemirjala goste. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog. V zgodnjih popoldanskih urah sta 22-letni in 32-letni kršitelj ponovno nadlegovala osebje gostinskega lokala in razgrajala, zato so jima odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi ponovnih kršitev javnega reda in miru jima bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V Račjem selu je med 5. 1. in 6. 1. nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel orodje in okoli 30 litrov goriva. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Včeraj med 6.30 in 12. uro je na Cankarjevi ulici v Novem mestu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata na balkonu vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V minuli noči je na območju Rake nekdo skozi okno vlomil v poslovne prostore. Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Gabrje pri Dobovi, Loče, Rakovec, Kapele) včeraj prijeli devet državljanov Maroka, tri iz Egipta, dva državljana Jemna in Bangladeša, državljana Nepala, Sirije in Somalije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 57. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 176 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Krškem zasegli avtomobil vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj