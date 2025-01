bela krajina

Tonetove jaslice v Vatikanu

7.1.2025 | 11:45 | M. Glavonjić

Podoba s črkama V in Z simbolizira Zagozdac in Vatikan – Pri izdelovanju jaslic ne hiti – Največje jaslice iz enega kosa dolge štiri metre

Zagozdac - Rezbar in rokodelec Anton Šegina iz Zagozdaca v Poljanski dolini je cenjeni član Društva ljubiteljev jaslic Slovenije, član častnega razsodišča in dobitnik društvenega priznanja, njegove stvaritve pa so preromale vse večje razstave jaslic po Sloveniji. Za letošnji božič so bile njegove jaslice izbrane za 7. mednarodno razstavo Sto jaslic v Vatikanu, kjer je na Trgu sv. Petra razstavljenih kar 125 jaslic.

Anton Šegina z jaslicami iz enega kosa lesa pri župnijski cerkvi v domači vasi (Foto: M. G.)

V obrazložitvi izbora jaslic štirih Slovencev je zapisano, da so Tonetove figure vse zaščitene z lanenim oljem, vsaka je iz enega kosa (orehovega) lesa. Streha je izdelana iz smreke, zvezda iz javorja, mali Jezušček pa iz breze. Jožef in Marija izražata bolečino, angel pa oznanja veselo Glorio. Posebnost jaslic je ograja, ki ponazarja sveto leto, z dvema črkama – V in Z, ki simbolizirata Zagozdac in Vatikan. Jezus, izrezan iz breze, simbolizira skromnost in ponižnost druge božje osebe, ki se je rodila v pokorščini.

Tonetova delavnica, v kateri vladata mir in spokoj, je prostor, kjer že več kot 20 let najpogosteje ustvarja z dletom. Pri izdelovanju jaslic, za katere porabi na desetine ur, ne hiti. Vedno se drži življenjskih modrosti, ki jih je vdelal v les in postavil na vidno mesto v svoji delavnici, kot sta: »Kar je hitrejše od polža, me moti« in »Vsak dan me lomi, v nedeljo pa se dam prikloniti«.

Najraje rezbari verske motive – skulpture ali reliefe. Barv ne uporablja, saj za marsikaj pri njegovem delu poskrbi že narava. Najlepše mu je ustvarjati iz lesa sadnega drevja, ki raste okrog domačij. S poljanskim župnikom Jožetom Pavlakovičem za vsak božič poskrbita za izjemno razstavo božjih podobic v župnijski cerkvi v Starem trgu, znana pa sta tudi po verjetno največjih cerkvenih jaslicah iz enega kosa lesa pri nas, ki so bile blagoslovljene avgusta 2022. Anton je iz štiri metre dolgega hrastovega debla izrezbaril velike reliefne jaslice. Gre za globoki relief, ki prikazuje Modre, Marijo z Detetom, sv. Jožefa ter vola in osla.

