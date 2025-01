kronika

FOTO: Pobegle junce iskali (in našli) z droni

7.1.2025 | 07:30 | Foto: PGD Videm ob Savi

V sredo, 1. 1. 2025, je Sekcija brezpilotnih zrakoplovov Gasilske zveze Krško (kot smo poročali pred časom, so prav krški poklicni gasilci prvi pri nas, ki lahko uradno in zakonito sodelujejo pri intervencijah z brezpilotnimi letalniki) ob 12.38 prejela obvestilo o pobeglih živalih na Velikem Kamnu. Ponoči je namreč zaradi pokanja s pirotehničnimi izdelki pobeglo šest juncev, ki so prebili ogrado, verjetno zaradi strahu. Tri je lastnik ujel že sam pred prihodom gasilcev, preostalih treh pa ni našel. S pomočjo drona, ki ima nameščeno termovizijsko kamero, so začeli z iskanjem na območju Velikega Kamna, Malega Kamna in Mrčnih sel. Preostale pobegle živali so našli daleč v gozdu in jih skupaj z lastnikom poskušali ujeti, vendar so začele ponovno bežati, zato so jim z dronom sledili, dokler se niso spet ustavile, in zaprosili za dodatno pomoč lokalnega gasilskega društva PGD Veliki Kamen. Skupaj jim je malo pred 18. uro uspelo izgubljene živali privesti nepoškodovane v ogrado.



