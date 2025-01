posavje

Kakšen bo novi Tercijalski most?

6.1.2025 | 11:00

Kostanjevica na Krki - Bralec iz Kostanjevice na Krki je razočaran nad tem, kako je videti nastajajoči nov kostanjeviški Tercijalski most. Kot je rekel, si ob tem, kar vidi tam, ne predstavlja, kako bi lahko s to konstrukcijo naredili most, ki bo podoben prejšnjemu. K bralčevi kritiki lahko dodamo informacijo sevniškega podjetja Rafael, ki gradi most. Kot so v podjetju povedali ob podpisu gradbene pogodbe s kostanjeviško občino, bo novi most vključno z ograjo širok 2,20 metra, dolg bo 66 metrov, kot je bil prejšnji. Jekleno nosilno konstrukcijo nad Krko bodo prekrili in dopolnili z lesom, tako da bodo tam ohranili videz lesa, lesene bodo tudi podnice in ograja. Konstrukcijo nad reko so, kot je nedavno povedal kostanjeviški župan Robert Zagorc, oblikovali tako, da se v prihodnje pred mostom ne bo ustavljalo plavje, kot se je pred prejšnjim mostom.

Most v gradnji (Foto: arhiv DL; M. L.)

Takšen je bil nekoč. (Foto: arhiv DL)

