kronika

FOTO: Požar vozila na AC Drnovo- Čatež

5.1.2025 | 09:40 | Foto: PGE Krško

V petek okoli pol šestih zvečer je zagorelo osebno vozilo na AC Drnovo - Čatež pri kraju Vihre v Mestni občini Krško. Krški poklicni gasilci so na pomoč odšli s štirimi gasilci tehnični reševalci in dvema voziloma. Služba Darsa je kraj protinaletno zavarovala. Gasilci so pregledali vozilo in ugotovili, da je bila posledica plamena tehnična napaka na avtu, odklopili so akumulator in predel motorja pregledali s termo kamero. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

‹ nazaj