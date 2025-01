posavje

Pripravljajo se na gradnjo vrtca in nove telovadnice

4.1.2025 | 18:30 | STA

Bistrica ob Sotli - Občina Bistrica ob Sotli se pripravlja na gradnjo vrtca in nove telovadnice s podzemno garažo. Pred začetkom gradnje bo treba odstraniti obstoječi objekt telovadnice in gasilskega doma s pripadajočo zunanjo komunalno ureditvijo. Bistriški župan Franjo Debelak je za STA obe naložbi ocenil na skupno dobrih pet milijonov evrov.

Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli (Foto: spletna stran občine)

Dejal je, da gre za projektantsko oceno, prispele ponudbe za gradnjo vrtca in telovadnice pa so precej višje, zato se bo treba s ponudniki pogajati. Predvidena je izgradnja vrtca za 52 do 70 otrok in telovadnice s podzemno garažo pri tamkajšnji osnovni šoli, na robu trškega jedra Bistrice ob Sotli. Nova objekta bosta kot prizidava funkcionalno povezana z obstoječem objektom osnovne šole.

Po županovih besedah bodo z naložbama zagotovili primerne prostore za izvajanje predšolske vzgoje na eni lokaciji, saj ta trenutno poteka na treh lokacijah, in sicer v stari osnovni šoli, novi šoli in zdravstvenemu domu.

Za naložbi je Občina Bistrica ob Sotli pridobila sredstva ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 1,6 milijona evrov, površine nad šolskimi normativi pa bodo lahko uporabljali občani. »Glede na to, da v občini ni pokritih športnih površin, ki bi omogočale aktivno in raznoliko športno preživljanje prostega časa, je naložba v večjo telovadnico s pripadajočimi parkirnimi prostori zagotovo upravičena in edina smiselna varianta,« pravi Debelak.

Ocenil je tudi, da gre za naložbi velikega strateškega pomena. Občina Bistrica ob Sotli se namreč, kot majhna obmejna občina, spopada s številnimi razvojnimi težavami. Največja med njimi je prav gotovo zmanjševanje števila prebivalstva, ki je posledica slabših pogojev bivanja.

Občina mora zato zagotoviti dolgoročno boljše pogoje za bivanje občanov, kar je ključno za ohranitev poseljenosti na tem obmejnem območju. Za Debelaka je izjemnega pomena, da na območju ostanejo mlade družine z majhnimi otroki, k čemur pripomore kakovostna infrastruktura za bivanje, oskrbo in izobraževanje otrok. Z dvigom kakovosti in obsega predšolskega varstva ter povečanjem športnih površin se po mnenju župana ustvarjajo pomembni dejavniki v prid odločanja mladih za bivanje na podeželju.

