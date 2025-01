novice

Kaj smo klikali v 2024

3.1.2025 | 09:35 |

Z zadovoljstvom ob izteku vsakega leta v uredništvu Dolenjskega lista ugotavljamo, da branost obeh naših portalov, Dolenjskilist.si in Lokalno.si, narašča. In simpatičnemu naključju se imamo zahvaliti, da si številke brez težav tudi zapomnimo.

Tako smo na primer leta 2022 dosegli skupno 22 milijonov ogledov, leto pozneje 23 milijonov, in letos ... ja, 24 milijonov. Predvsem nas veseli izjemen porast obiska našega novičarskega portala – Dolenjski list ima namreč od letošnje pomladi novo spletno podobo. Preglednejša in do uporabnikov prijaznejša spletna stran pa iz meseca v mesec zaznava več ogledov. Rast se do preloma leta ni ustavila.

DOLENJSKILIST.SI

Da je prihodnost Revoza električna, se je dokončno potrdilo, proizvodnja novega električnega twinga naj bi stekla leta 2026. Krka je medtem zaznamovala svojo 70-letnico, iz sveta gospodarstva pa sta bili zelo brani tudi novici, ki sicer mejita na črno kroniko – namreč o obsodbah nekdanjih prvih dam Adrie Mobil in Trima Sonje Gole in Tatjane Fink. Krmilo v Adrii je medtem prevzel Primorec Gregor Adler, ki med drugim pravi, da dokler trg ne bo konkretno povpraševal po tovrstnih vozilih, sami ne bodo dajali na trg nobenega e-vozila. Če pa iščete zaposlitev – poglejte v rubriko Prosta dela ... Mnogi ste iskani.

Pokojnine in elektrika. Kakšne bodo prve in kako nas bo po žepu udarila druga. Zakaj se je bolje upokojiti letos in ali se (še) splača postaviti sončno elektrarno, kaj se dogaja s temi nesrečnimi omrežninami in variacije na omenjeni temi so tiste med letos najbolj branimi tudi na našem portalu. Pa stalnice, ki jih omenjamo vsako leto: Romi, zdravstvo, črna kronika, umrli so … In mogoče tudi zato, ker zna biti naš vsakdan tako duhamoreč, so na drugi strani izjemno brane zgodbe, ki prinašajo drugačna, spodbudna sporočila. Ki hvalijo in ne le grajajo. Dajejo vedeti, da smo še ljudje. Ki tujcu plačajo račun, vrnejo izgubljeno denarnico, se posvetijo najstniku z zlomljenim nosom. Na deset tisoče vas je, ki ste prebrali in boste zato prepoznali članke, ki jih omenjamo.

Pred novim škocjanskim kulturnim hramom so se septembra zbrali predstavniki iz sedmih civilnih iniciativ, ki sestavljajo združeno CI za reševanje romske problematike, da bi javno izkazali nestrinjanje oz. protest proti aktualni vladi, ki se po njihovo ne loteva pravilno reševanja romske problematike v jugovzhodni Sloveniji. (Foto: L. M.)

Romska vprašanja so bila v tem letu resnično v ospredju. Predrzne kraje po trgovinah, vlomi, pretepeni podjetnik in celo policisti, poškodovan občinski redar, odklopi nelegalnih komunalnih priključkov, denar za Rome, ki naj bi šel v zasebne žepe … Ljudje so opozarjali, da so vse bolj prestrašeni, predvsem, ker se je zdelo, da tudi šole niso več varne. Na OŠ Velika Dolina je bil v incidentu poškodovan devetošolec, na šentjernejski šoli je starš obračunal z romskim najstnikom. Policija se je zganila, na »varnostno obremenjena območja« poslala okrepitve, od države zaenkrat še nič konkretnega. V Dolenjskem listu pa smo pripravili serijo zelo branih člankov o Romih v jugovzhodni Sloveniji, da bi presegli stereotipe o njih. »Nismo vsi isti, kot tudi 'civili' niso,« nam je dejal eden izmed sogovornikov.

Slovenski nogometni reprezentanci je malo zmanjkalo, da bi se na evropskem prvenstvu v Nemčiji uvrstila med najboljših osem ekip. V obrambi naše izbrane vrste je navduševal Vanja Drkušić iz Šmarjeških Toplic, ki je z nepopustljivostjo v obup spravljal svetovne nogometne zvezdnike. Po prihodu domov si je vzel čas in obiskal nogometni tabor novomeškega kluba Krka, kjer se je njegova športna pot tudi začela. (Foto: R. N.)

Del življenja so tudi slovesa. Kar nekaj znanim smo pisali nekrologe, tudi dvema našima nekdanjima sodelavkama – Zdenki Lindič Dragaš in Rii Bačer. Poslovili smo se od Ivana Kapša, Ivana Maričiča, Brede Drenek Sotošek, ... vse pa je pretresla tudi vest, da je zaradi meningokoknega meningitisa umrl novomeški osmošolec.

O črni kroniki ne kaže izgubljati veliko besed. Poznate tisto o kurjem tatu? Ena bolj branih vesti rubrike v tem letu nosi naslov »Kradli kokoši, peteline in zajce.«

LOKALNO.SI

Novomeška jadralca Peter Kočjaž in Natalija Ogrinc sta sklenila krog okrog sveta. Njune fotografije eksotičnih krajev so privabljale poglede.

Ker smo prenovljenemu portalu Dolenjskega lista dodali rubriko Družabno in s tem tudi malce 'rumenega' pridiha, to ne pomeni, da so tovrstne vsebine na Lokalno.si bralce izgubile. Že naslovi dvajsetih najbolj branih člankov povedo, kdo so oziroma ostajajo tisti znani Dolenjci, Posavci in Belokranjci, ki najbolj plenijo pozornost. Vsako leto se jim seveda pridruži nekaj novih, letos je bil na primer to Stanislav Travnikar iz TV Kmetije, ki je učinkovito dokazoval, da lahko v resničnostnih šovih uspevajo tudi pošteni in delovni kmetje, ki to niso le zaradi naslova oddaje. Zmagal Posavec sicer ni, ni pa bilo malo tistih, ki so v superfinalu Kmetije navijali prav zanj. Stara/Nova ameriška prva dama Melania Trump pa je v začetku leta žal izgubila mamo. Konec leta ji je bil bolj naklonjen. Ali tudi nam, je drugo vprašanje.

Eden odmevnejših letošnjih požarov je bil tudi tisti v podjetju Dulc v Stranjah pri Škocjanu. Jeklenke s plinom so letele po zraku, direktor pa je opečen pristal v bolnišnici. (Foto: L. M.)

Rubrika Vaša zgodba je, kot že ime pove, namenjena bralcem, ki s svojimi pričevanji, pohvalami, grajami itn. soustvarjajo portal. Zmotno bi bilo pričakovati, da lokalne, 'majhne' zgodbe, pritegnejo le ozek krog bralcev, tiste, ki akterje tudi osebno poznajo. Nekatere mogoče že, ne pa vseh. Tako na primer vsakič znova s števili klikov presenečajo kratki, lahko tudi nekajstavčni zapisi o šolskih obletnicah, opremljeni s fotografijami, seveda. Ali pa obletnice poroke. Pa planinski pohodi. Slovenci pa smo tudi in še vedno vneti gobarji, lovci in gasilci.

Še bolj vneto kot vsa leta do zdaj pa lokalci z našo pomočjo čistijo, vrtnarijo in kuhajo. Triki, ki pomagajo do čistega doma, nam prihranijo čas, zelenjava v loncih, ki je z našega vrta in ne iz trgovine, je nedvomno mnogo bolj priporočljiva, da se prehitro ne znajdeš med osmrtnicami, sicer najbolj branimi vsebinami, za recepte pa sta pomembni dve besedi: preprosto in okusno. Ponudba nasvetov je velika, iščočih novih znanj očitno tudi. Zanje ne boste dobili nobenih certifikatov, boste pa prihranili kakšno urico in kakšen evro, prejeli pohvalo in se dobro najedli. Predlogov za hujšanje smo pa tudi polni … Pa je krog sklenjen.

Seznam najbolj branih člankov v letu 2024

DOLENJSKILIST.SI

1. Upokojenci bodo konec januarja dobili precej višje pokojnine

2. Umrla je Zdenka Lindič Dragaš

3. Obešenec v gozdu

4. Zahvala ženski, ki je plačala račun gospe, ki je doma pozabila denarnico

5. Pri delu v gozdu umrl 28-letnik

6. Dobili bodo trgovski center – prihaja trgovina Jager

7. Umrl je Ivan Kapš

8. Kam je izginil Blaž?

9. Romi kupujejo stare zidanice. Od kod jim denar?

10. Poslovil se je Ivan Maričič

11. FOTO: Obračun na parkirišču; vroča kri pred Planetom Tuš

12. Žaga Soteska uničena; v gozdu našli obešenca

13. »Ko sem videla, kako živijo, sem ves dan jokala«

14. Pokojnine 2025: spremembe, dodatki, nadomestila

15. Novost za lastnike sončnih elektrarn – dobropisi za viške elektrike

16. V Ljubljani odslovili, v Novem mestu pomagali

17. FOTO: Zapeljal v teraso gostilne Mrak, gostje poškodovani

18. Pediatrinja kaznovana, ker je delala preveč

19. S traktorjem nad grobove

20. Kje avgusta dobijo drugega župnika

LOKALNO.SI

1. Martin Strel se je poročil

2. Sadež, s katerim obnovite celo telo; nepogrešljiv pri hujšanju; celo proti raku

3. Česen in med pozdravita vse

4. Nina Pušlar: Hvaležna očetu, ki verjame vanjo

5. Brigita Šuler v čustvenem intervjuju o tem, da nikoli ni postala mama

6. Ljubezen po domače: Postavni David Vidmar je postal očka

7. VIDEO: Martin Strel šokiral: Dončić ni naredil še nič; sram me je, da sem Slovenec

8. Cenjen zaradi antioksidantov, zdravil naj bi celo raka

9. VIDEO: Mati trinajstih otrok Mija Cerar in Alen Vogrinec z Vrtnico

10. Slovo od skrivalnic: Anže Kuplenik odkrito o ljubezni in partnerju

11. Recept, ki ga želi vsak, ko poskusi moje božanske mlečne rezine!

12. FOTO: Rebeka s Šajano v München na Adele

13. Domači recept, ki hitro olajša kašelj

14. Recept: Orehova potica

15. Nosite strupene spodnjice?

16. Jasna in Ivo Kuljaj: Hči ponosna na vitalnega 70-letnika

17. Nasveti: Krompir v težavah

18. Irena Yebuah Tiran: Moža spoznala že v osnovni šoli

19. VIDEO: Gašper Rifelj zatrdil, da se bosta z Majo poročila; o družini in sinovih

20. Desa Muck v Mokronogu našla svoj dom

