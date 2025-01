dolenjska

Škof dr. Andrej Saje: Okrepiti upanje in krščansko identiteto

1.1.2025 | 09:35 | L. M., foto: Kokol R. - Foto Asja

Novo mesto - Papež Frančišek je na letošnji sveti večer v Rimu odprl svetoletna vrata in s tem začel z obhajanjem svetega leta, ki poteka pod naslovom Romarji upanja. Ba praznik Svete Družine, sredi božične osmine, pa se začelo sveto leto tudi po škofijah po vsem svetu.

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje je ob koncu slovesnosti blagoslovil simbole Leta upanja, ki so jih prejeli predstavniki novomeških škofij.

Na praznik Svete Družine, 29. decembra 2024, so v novomeški škofiji obhajali slovesnost ob začetku jubilejnega leta 2025, ki je tudi leto upanja. V župnijski cerkvi svetega Lenarta pri frančiškanih so zbrani prisluhnili Božji besedi. Sledila je procesija do stolnice ob prepevanju litanij vseh svetnikov.

Procesija je šla od frančiškanske do kapiteljske cerkve.

Slovesno sv. mašo je daroval škof msgr. dr. Andrej Saje. Dogodek je obogatila tudi prisotnost upokojenega škofa msgr. Andreja Glavana, drugih škofijskih duhovnikov in ministrantov iz različnih župnij. Na koru pa je sveto mašo povzdignilo petje pevskega zbora, ki so ga sestavljali pevci iz Novega mesta in okolice.

Slovesne maše so se udeležili številni duhovniki novomeške škofije.

Škof Saje je zbrani pri pridigi spodbudil, naj v tem letu stopijo na pot iskanja Gospoda ter okrepijo svojo krščansko identiteto in upanje.

Škof blagoslovil simbole upanja

»Živimo v času globalnih sprememb in mnogih preskušenj, ki v srca ljudi vnašajo strah. Priče smo novim vojnam in različnim oblikam nasilja. Napredek in razvoj sta prinesla pozitivne danosti za človeštvo in nam v marsičem olajšala življenje, hkrati pa imata negativen vpliv na okolje. Zaradi številnih migracij se spreminjajo kulture. Razvrednotena je klasična družina. Vera kot osrednja človekova pravica v konkretnem življenju nima več svojega mesta in vloge. Človekovo življenje, ki je po svoji naravi nedotakljivo, je vse bolj ogroženo. Na to med drugim kažejo poskusi uvajanja nasilnega končanja življenja. Po besedah papeža Frančiška je sveto leto, ki je pred nami, priložnost, da okrepimo krščansko upanje (2024, Upanje ne osramoti, 1). To upanje ni kakršnokoli. Temelji na osebni veri v Jezusa Kristusa, rojenega iz Device Marije, ki je trpel, umrl in za nas vstal od mrtvih,« je med drugim povedal Andrej Saje.

Stolna cerkev je bila polna do zadnjega kotička.

Vernikom je dejal, da so kristjani v svetem letu povabljeni, da preko zakramentov, branja Božje besede, utrjevanja župnijskega občestva, družine, raznih skupin in združenj, krepijo najprej medsebojno povezanost in krščansko identiteto,

Ob zaključku slovesnosti je novomeški škof še blagoslovil simbole leta upanja, ki so jih po zaključnem blagoslovu prejeli predstavniki novomeških župnij.

