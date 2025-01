novice

Kaj vse nas čaka v letu 2025: Od politike do športa

1.1.2025 | 11:40 | STA

2025 bo leto političnega vrenja, reform, gospodarske rasti ter mnogih športnih in kulturnih dogodkov.

Notranja politika in družba

Politične stranke se že ozirajo proti prihodnjim parlamentarnim volitvam, kar pomeni po eni strani težnjo vlade in koalicije, da čim prej končajo obljubljene reforme in projekte, po drugi pa, da bo leto 2025 v znamenju političnega vrenja. Predvidena sta volilna kongresa Levice in SDS, novoustanovljene stranke (med njimi Demokrati Anžeta Logarja, Zaupanje Karla Erjavca in napovedana stranka predsednika DS Marka Lotriča) pa bodo postavljale kadrovske strukture in snovale svoj programski okvir.

Pestro bo tudi v DZ. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se bo moral zagovarjati pred poslanci ob interpelaciji, še prej pa njegova pojasnila pričakujejo premier in koalicija. Med bolj napetimi v DZ bodo kadrovska glasovanja. V začetku leta je predvideno glasovanje o novem varuhu človekovih pravic, saj aktualnemu, Petru Svetini, poteče mandat. Za izvolitev varuha je potrebnih 60 glasov. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v drugo poskusila s kandidatom ali kandidatko za guvernerja Banke Slovenije. V nadaljevanju leta pa bodo med bolj zanimivimi še volitve dveh ustavnih sodnikov, saj mandata potečeta Špelci Mežnar in Marku Šorliju.

Na področju reform vlada po zaprtju plačne reforme, ki se bo začela udejanjati s postopnimi dvigi najnižje plačanih javnih uslužbencev v letu 2025, nadaljuje s pogajanji s socialnimi partnerji glede pokojninske reforme. Vzporedno tečejo spremembe v zdravstvenem sistemu, ključno bo sprejemanje novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi naredila jasno ločnico med javnim in zasebnim zdravstvom, zaradi česar del zdravnikov grozi z odhodom iz javnega zdravstva. Na področju šolstva se bo nadaljevala prenova kurikulumov, na področju obrambe pa modernizacija Slovenske vojske, vključno s predvidenim nakupom osemkolesnikov. Napovedano je še sprejemanje medijske zakonodaje, medtem pa se bo dvignil prispevek za RTV.

Gospodarstvo

Po letošnjem poslabšanju gospodarske aktivnosti bo v 2025, ko se pričakuje nekoliko višja gospodarska rast, fokus na spremljanju makroekonomskih trendov, tako doma kot v EU. Velika neznanka so koraki novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki napoveduje ostre protekcionistične ukrepe, tudi proti EU.

V začetku leta bo začel veljati paket sprememb davčne zakonodaje. V 2025 naj bi vlada po napovedih pripravila in v najboljšem primeru sprejela nove davčne spremembe, tudi na področju obdavčitve presežnega nepremičnega premoženja in sočasne razbremenitve dela.

Regulacija cen električne energije za gospodinjstva bo podaljšana do konca februarja. Za blažitev visokih cen elektrike bi lahko za gospodarstvo z začetkom leta DZ sprejel tudi interventni zakon.

V izogib stečaju bo stekel nov režim delovanja Termoelektrarne Šoštanj, ki bo do konca ogrevalne sezone v 2027 primarno opravljala javno gospodarsko službo ogrevanja Šaleške doline. Obenem bodo po napovedih sprejete zakonske podlage za zapiranje Premogovnika Velenje in gospodarsko prestrukturiranje regije.

Na projektni ravni se bodo predvidoma nadaljevali postopki glede projekta Jek 2, na primer glede državnega prostorskega načrta za novo nuklearko. Do konca leta naj bi se končala dela na trasi drugega tira Koper–Divača, promet naj bi stekel po novi cevi karavanškega cestnega predora, medtem ko naj bi staro cev začeli celovito obnavljati. Nadaljevala se bodo dela na projektu tretje razvojne osi in novega Potniškega centra Ljubljana, investicijska dejavnost naj bi bila povečana tudi na drugih področjih.

Nadaljevalo se bo tako na primer izvajanje večletnega sanacijskega programa po lanski ujmi.

Slovenija bo v začetku leta postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije (Esa), v drugi polovici leta pa naj bi postala tudi polnopravna članica Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern).

Zunanja politika

Slovenija bo še eno leto nestalna članica Varnostnega sveta ZN, decembra 2025, tik pred iztekom dveletnega mandata, mu bo tudi vnovič predsedovala. Hkrati bo z januarjem za tri leta postala članica izvršnega odbora Sklada ZN za otroke (Unicef). Še eno leto bo predsedovala tudi Konvenciji o varovanju morja in obal Sredozemlja, bolj znani pod imenom Barcelonska konvencija.

Osrednji zunanjepolitični dogodek v državi bo znova Blejski strateški forum v začetku septembra, na katerem se tradicionalno zberejo politiki, poslovneži in drugi vplivni deležniki ter razpravljajo o aktualnih vprašanjih.

Že februarja naj bi v Slovenijo na uradni obisk prišel italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Zunanje ministrstvo je tik pred koncem leta objavilo novo zunanjepolitično strategijo, v letu 2025 naj bi sledilo več zakonov, med njimi novela zakona o zunanjih zadevah.

Ministrstvo vsako leto pripravi tudi letni posvet diplomacije, na katerem se na pogovoru o aktualnih vprašanjih zberejo vodje diplomatsko-konzularnih predstavništev. Zadnja leta posvet poteka v decembru.

Kultura

Leto v kulturi bo zaznamovala prva čezmejna Evropska prestolnica kulture, ki si jo bosta delili Nova Gorica in Gorica. Organizatorji napovedujejo vrsto dogodkov, ki bodo preizpraševali meje, dejanske in metaforične, njihove prednosti in slabosti in predvsem, kako skupaj živeti v prihodnosti.

Med večjimi razstavnimi projekti velja omeniti veliko retrospektivo skupnega dela performerjev Marine Abramović in Ulaya, ki bo na ogled v ljubljanski Cukrarni.

Kar zadeva kulturno politiko, bo v veljavo stopil dopolnjen zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki bo kolektivno uredil plačilo samozaposlenih v kulturi, kadar ti sodelujejo z javnimi zavodi v kulturi. Samozaposleni bodo za enako delo plačani primerljivo z redno zaposlenimi.

Šport

Čeprav brez olimpijskih iger in nogometnega svetovnega ali celinskega prvenstva, bo tudi leto 2025 polno športnih vrhuncev. V ospredju bodo mnoga panožna tekmovanja, med odmevnejšimi za slovenski šport veljajo evropsko prvenstvo v košarki za moške, svetovno prvenstvo v odbojki za moške in svetovno prvenstvo v rokometu za moške.

Znova bodo v ospredju slovenski kolesarji na največjih dirkah na svetu in tudi Luka Dončić v ligi NBA. Druga polovica leta bo obarvana s pripravami na zimske olimpijske igre 2026 v Italiji, ki bodo nova priložnost za dokazovanje slovenskih zimskih športnikov.

V ospredju v prihodnjem letu bodo prav tako številni tradicionalni mednarodni športni dogodki v Sloveniji, vključno s številnimi tekmami svetovnega pokala.

Pomembnejši dogodki in obletnice

JANUAR

1.–2. Novo leto.

1. Veljati bodo začele novele šestih davčnih zakonov, namenjenih večji konkurenčnosti gospodarstva, privabljanju delovne sile ter spodbudam inovacijam in investicijam.

1. Za okoli 190.000 zaposlenih v javnem sektorju bo začel veljati prenovljen plačni sistem.

1. Termoelektrarna Šoštanj (Teš) bo začela opravljati javno gospodarsko službo ogrevanja Šaleške doline.

1. Slovenija bo postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije (Esa).

1. Slovenija bo začela triletni mandat v izvršnem odboru Sklada ZN za otroke (Unicef), ki se bo zaključil konec leta 2027.

1. Centri za socialno delo bodo postali vstopne točke za dolgotrajno oskrbo.

1. Dvig RTV-prispevka za 1,27 evra na 14,02 evra.

1. Osebam do 26. leta bo od 1. januarja zagotovljeno kritje izdelave belih zalivk na vseh zobeh v breme javne zdravstvene blagajne.

4.–5. Svetovni pokal alpskih smučark v Kranjski Gori.

8. Izteče se mandat guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Vasletu.

15. Leto dni od začetka najdaljše zdravniške stavke v zgodovini Slovenije.

18. Predvidoma ustanovni kongres stranke predsednika DS Marka Lotriča.

25. Svetovni pokal deskarjev v paralelnem veleslalomu na Rogli.

FEBRUAR

1. V koprski stolnici umestitev novega koprskega škofa Petra Štumpfa.

1. Minilo bo 10 let, odkar so bili z uveljavitvijo nove ureditve študentskega dela tudi študenti vključeni v pokojninsko zavarovanje.

5. Pogajalska skupina v okviru Ekonomsko-socialnega sveta za pokojninsko reformo bo v skladu s terminskim načrtom končala usklajevanja o reformi (v času od 7. 2. do 7. 3. so določeni še rezervni termini).

7. Državna proslava na predvečer kulturnega praznika s podelitvijo Prešernovih nagrad.

8. Slovenski kulturni praznik – Prešernov dan.

8. Uradni začetek Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici.

15.–16. Svetovni pokal smučarskih skakalk v Ljubnem ob Savinji.

17.–21. Zimske počitnice za učence jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije.

23. Izteče se šestletni mandat varuhu človekovih pravic Petru Svetini.

24.–28. Zimske počitnice za učence gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije.

28. Po napovedih se bo končala regulacija cen električne energije za gospodinjstva.

28. Izplačane bodo pokojnine za februar, ki bodo v skladu s finančnim načrtom Zpiza za leto 2025 višje za 4,6 odstotka.

MAREC

1.–2. Svetovni pokal alpskih smučarjev v Kranjski Gori.

2. Pustna nedelja, ki ji 4. marca sledi pust.

8. Mednarodni dan žensk.

13.–16. Svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki.

15. Izteče se štiriletni mandat generalni direktorici ZZZS Tatjani Mlakar.

15. Prenehanje zakonske obveze uporabe zimske opreme na vozilih.

18. Uporabljati se začne zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu.

25. V Sloveniji obeležujemo materinski dan.

27. Začetek 55. Tedna slovenske drame (predvidoma do 13. 4.)

27.–30. Finale svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici.

APRIL

7.–15. 39. Slovenski glasbeni dnevi.

8. Minilo bo 35 let od prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji po drugi svetovni vojni.

11. Izteče se štiriletni mandat generalnemu direktorju Zpiza Marijanu Papežu.

14. Minilo bo 130 let od velikega ljubljanskega potresa. Rušilni potres z magnitudo 6,1 je na velikonočno nedeljo povzročil veliko škodo v Ljubljani in okolici, umrlo je 21 ljudi.

20. Velika noč.

24. Začela bo veljati prepoved prodaje elektronskih cigaret z aromami.

27. Dan upora proti okupatorju.

MAJ

1.–2. Praznik dela.

6. Gibanica – Bienale sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji.

9. Dan zmage nad nacizmom in fašizmom in 80. obletnica konca druge svetovne vojne.

15. Dan Slovenske vojske.

29. 5.–1. 6. 41. mednarodni festival Druga godba.

JUNIJ

1. 30-letnica notariata v Sloveniji.

4.–8. Kolesarska dirka po Sloveniji.

4. Dan slovenskega krvodajalstva.

5.–9. Slovenski dnevi knjige.

6. 36. grafični bienale Ljubljana: Orakelj (do 12. 10.).

8. Dan Primoža Trubarja.

8. Binkošti.

14. V Kopru bo potekalo medversko srečanje Forum za mir in dialog.

15.–18. Tekma svetovnega izziva v gimnastiki v Kopru.

18. Začne se uporabljati zakon o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov.

19. Začetek 73. Ljubljana Festivala (do 12. 9.).

20.–28. Festival Lent.

23. Podelitev literarne nagrade kresnik.

25. Dan državnosti.

25.–29. Evropsko ekipno atletsko prvenstvo 2. in 3. lige v Mariboru.

27. Dan slovenske policije.

30. Skupaj s pokojninami in invalidskimi nadomestili za junij bo upokojencem in invalidom izplačan letni dodatek.

JULIJ

1. Začele se bodo izvajati pravice do dolgotrajne oskrbe na domu, do e-oskrbe in do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, začelo pa se bo tudi plačevanje obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo.

1.–5. 66. Jazz festival Ljubljana.

30. Minilo bo 30 let, odkar je Slovenija postala članica Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

AVGUST

4. Minili bosta dve leti od katastrofalne vodne ujme, najhujše zabeležene naravne nesreče v zgodovini Slovenije, v kateri je umrlo šest ljudi.

4. Minilo bo 25 let od ustanovitve stranke Nova Slovenija (NSi), ki je nastala po razkolu v SLS+SKD.

15. Marijino vnebovzetje.

17. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

18.–23. Dnevi poezije in vina.

24.–28. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem (Agra).

SEPTEMBER

1. V okviru javnega sektorja začetek pogajanj o uvedbi dodatkov za nevarnosti in posebne obremenitve.

1.–2. Blejski strateški forum.

5.–6. Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost v Kopru.

11.–20. Festival Maribor.

15. Dan priključitve Primorske k matični domovini.

17.–21. Mednarodni obrtno-podjetniški sejem (Mos).

23. Dan slovenskega športa in obenem 25 let, odkar je Slovenija na olimpijskih igrah prvič osvojila zlato medaljo kot samostojna država.

30. Izteče se štiriletni mandat rektorju Univerze v Ljubljani Gregorju Majdiču.

OKTOBER

17. Minilo bo deset let od izbruha begunske krize, ko je do 25. januarja 2016 v Slovenijo prispelo več kot 420.000 prebežnikov, ki so večinoma nadaljevali pot proti Avstriji.

19. Ljubljanski maraton.

27. Podelitev Jenkove nagrade.

30. Funkcija ustavne sodnice se izteče Špelci Mežnar.

31. Dan reformacije.

NOVEMBER

1. Dan spomina na mrtve.

1. Minilo bo 20 let od najdrznejšega ropa v slovenski zgodovini, ko so roparji izpraznili 420 sefov SKB banke v Ljubljani.

12.–23. 36. Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe.

15. Začetek obdobja z zakonsko obvezno zimsko opremo na vozilih (do 15. marca v prihodnjem letu).

17. Minilo bo 25 let, odkar je Log pod Mangartom zasul ogromen zemeljski plaz, pri čemer je umrlo sedem ljudi. Plazenje se je začelo že 15. novembra.

19. Funkcija ustavnemu sodniku se izteče Marku Šorliju.

23. Dan Rudolfa Maistra.

24.–31. 41. Slovenski knjižni sejem (predvidoma).

30. Odprtje razstave Ulay/Marina Abramović (do 3. 5.).

DECEMBER

1. V skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi se bodo začele izvajati pravice do celodnevne dolgotrajne oskrbe v instituciji, do dnevne dolgotrajne oskrbe in do denarnega prejemka.

1. Slovenija bo prevzela enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu ZN, drugo v okviru njenega članstva v tem organu ZN.

1.–5. Zaključil se bo projekt EPK Nova Gorica in Gorica.

1.–7. 22. mednarodni festival animiranega filma Animateka.

11. V skladu z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov se bo iztekel rok za prilagoditev obstoječih objektov v javni rabi za invalide ter rok za prilagoditev železniškega prometa potrebam, ki jih imajo potniki invalidi.

23. Minilo bo 35 let od plebiscita o samostojnosti Slovenije.

23. Dan ustavnosti.

25. Božič.

26. Dan samostojnosti in enotnosti.

31. Slovenija bo sklenila dvoletno članstvo v Varnostnem svetu ZN.

31. Ukinjene bodo kadilnice v javnih in zaprtih prostorih.

31. Izteče se rok, ki so ga vlada in sindikati določili za dogovor o novih kriterijih za izplačevanje delovne uspešnosti.

