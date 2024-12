kronika

FOTO: Hude poškodbe v trku s traktorjem

31.12.2024 | 09:00 | M. K.

Včeraj okoli 12. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti Velike Malence - Dolenja Pirošica v občini Brežice, trčila sta traktor in osebno vozilo. Ob prihodu na kraj so krški poklicni gasilci požarno in naletno zavarovali mesto nesreče. S tehničnim posegom so omogočili dostop reševalcem do hudo poškodovane ukleščene osebe. Skupaj z reševalci NMP Brežice so poškodovanca oskrbeli in prenesli iz vozila v reševalno vozilo, odpeljali so ga v SB Brežice. Gasilci so še odlopili baterijo na vozilu, posuli razlite motorne tekočine in po strokovnem ogledu policije uničeno vozilo odstranili s cestišča ter skupaj z dežurnim delavem Komunale počistili mesto nesreče. Ves čas nesreče je bila cesta na omenjenem odseku popolnoma zaprta za ves promet.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

