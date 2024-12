dolenjska

''Da bi se manj ukvarjali s pomanjkanjem in več z zadovoljnimi ljudmi''

31.12.2024 | 08:15

Novo mesto - Leto se zaključuje, zato so tudi na novomeškem Rdečem križu naredili pregled pomoči, ki so jih nudili v leto 2024.

Izčrpno poročilo povzemamo v celoti: ''V letu 2024 smo okrepili delo na terenu, saj smo opravili kar 1859 obiskov na domu pri družinah ali posameznikih v stiskah. Pri 27 družinah smo s pomočjo prostovoljcev pomagali pri urejanja bivalnih razmer od čiščenja, urejanje vrtov, zlaganja drv. Vedno znova ugotavljamo, da ljudje sami težko prosijo za pomoč. Zato je pomembno, da stisko opazi vsaj sosed, sorodnik ali prijatelj, nas obvesti, mi pa potem pristopimo k ljudem na pravi način, da sprejmejo pomoč in skupaj naredimo načrt kako naprej. Letos smo ljudem v stiski pomagali s 2613 paketi s hrano, ki jih je prejemalo 63 družin vsak mesec. Razdelili smo preko 5 ton oblačil in obutve. Razdeljujemo tudi viške hrane, ki nam jih oddajo trgovine, prejemalo jo je 68 samskih gospodinjstev in 85 družin, z donirano hrano smo tako oskrbovali 314 oseb. Finančno pomoč v obliki plačila položnic je prejelo 79 družin, pokrili smo za 14.248,36 eur za najnujnejše življenjske stroške iz Sklada za pomoč ljudem v stiski. V začetku šolskega leta smo pomagali 183 otrokom z boni za šolske potrebščine v vrednosti 12.880 eur. Vsak mesec je 17 dijakov prejema štipendijo v višini 100 €, ki jo prispevajo donatorji.

Obiskovanje in razdeljevanje novoletnih paketov starejšim od 80 let s strani prostovoljcev po krajevnih organizacijah RK je naša obsežna humanitarna akcija. Prostovoljk se starejši zelo razveselijo.

Program za brezdomne in socialno izključene

Program Delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi za boljše vključevanje je javni socialno varstveni program sofinanciran s strani Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve. Program pomembno prispeva k večji socialni vključenosti uporabnikov in širjenju socialne mreže ter s tem tudi povezanosti naše družbe. Povprečno mesečno vključujemo okrog 55 uporabnikov, ki jih spodbujamo k vključevanju v naše dejavnosti, da kvalitetno preživijo prosti čas. Večkrat mesečno tako izvajamo različne dejavnosti od joge, pohodov, ogledov prireditev, ustvarjalni, računalniških in kuharskih delavnic, uporabniki lahko tudi kegljajo in se vključijo v igranje družabnih iger. Na Območno združenje RK Novo mesto prihaja na dnevni topli obrok šest oseb, ki nimajo pogojev, da bi si doma lahko skuhali ali sploh nimajo doma. Ti uporabniki lahko uporabijo tudi pralnico in kopalnico in se preoblečejo v sveža oblačila. Tiste uporabnike, ki se zaradi nemobilnosti ne morejo udeleževati programa na našem sedežu, obiskujemo na terenu, na njihovih domovih in se na ta način prilagodimo njihovim potrebam.

Novoletna obdaritev starejših

Prostovoljci, ki delujejo v 35 krajevnih organizacijah, bodo v decembru obiskali 3586 starejših od 80 let in jim razdelili novoletno darilo, ki vsebuje napolitanke, kavo in čaj. V domovih starejših bodo prostovoljci obiskali 352 starejših in jih obdarili z losjonom za telo, napolitankami in kavo. Vsem darilcem smo dodali tudi voščilnice, ki jih bodo izdelali otroci iz osnovnih šol. Obiskov so starejši vsako leto veseli, zahvalijo se za drobno pozornost, posebej pa so hvaležni prostovoljkam in prostovoljcem, da mislijo na njih. Pomembno je, da prostovoljke po vseh obiskih izpolnijo tudi anketo o potrebah starejših po pomočeh, ki jim jih RK tudi kasneje preskrbi.

Novoletna obdaritev

Sklad za pomoč ljudem v stiski

Rotary klub Dolenjske Toplice je ob novem letu podarilo deset kubičnih metrov drv za deset socialno ogroženih družin ali posameznikov. Prejemniki so bili iz Dolenjskih Toplic, Straže, Mirne Peči in Žužemberka in jih je predlagal novomeški Rdeči križ. Z darili od Božička za en dan smo razveselili 107 otrok, katerih starši so prejemniki pomoči na RK.

V letošnjem letu smo izvedli ali dokončali štiri večje humanitarne akcije. Družina z invalidno mamo je dobila novo kopalnico. V akciji za pomoč otrokom, ki so ostali brez mame, so se zbrala dodatna sredstva za stroške otrok. V akciji za pomoč mladi družini po možganski kapi mame, smo zaključili obnovo hiše, ki bo omogočala lažje življenje invalidni osebi. Družini iz Mirne Peči smo omogočili hitrejšo preselitev iz bivalne prikolice v stanovanjski objekt, kateri je usposobljen za novo življenje.

Obeležili smo 25-letnico Sklada za pomoč ljudem v stiski z dobrodelnim pohodom po vseh osmih občinah, ki jih Območno združenje RK pokriva s svojim delom. Pokrovitelj Sklada za pomoč ljudem v stiski je vsa ta leta Krka, tovarna zdravi, Novo mesto, ki z znatnim zneskom vsako leto prispeva v sklad in za posebne akcije.

Hvaležni smo vsem donatorjem, ki prepoznajo, da so sredstva, ki jih donirajo transparentno porabljena z ciljem, da se družinam znatno pomaga.

Dela na novomeškem RK na bo zmanjkalo tudi v prihodnjem letu, želimo pa si, da bi se manj ukvarjali s pomanjkanjem in več z zadovoljnimi ljudmi, ki na RK iščejo sprostitev, prijatelje ali so pripravljeni ponuditi svoj čas in svojo roko ljudem, ki jih potrebujejo.''

‹ nazaj