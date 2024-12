Festival stare glasbe Seviqc 2025 z 11 koncerti

kultura

30.12.2024 | 09:30 | STA

Festival stare glasbe Seviqc bo prihodnje leto potekal od 8. do 22. avgusta v Celju, Dolenjskih Toplicah, Gradu Bogenšperk, Soteski in Stranjah. Skupno se bo zvrstilo 22 dogodkov oziroma 11 koncertov ter z njimi tudi 11 klepetov z umetniki, so ob koncu leta napovedali pri Seviqcu.

Eno od prizorišč bo spet Hudičev turn v Soteski. (Foto: arhiv DL)

Festival se bo začel 8. avgusta v celjskem Narodnem domu z nastopom italijanskega ansambla Fortepiano ensemble in na isti lokaciji končal 22. avgusta s slovenskim Il terzo suono.

Uro pred vsakim festivalskim koncertom je predviden klepet z umetniki, z izjemo baročnega koncerta za otroke in družine slovenskega ansambla Messa di Voce, kjer je klepet predviden po koncertu. Vstop na ta koncert bo mogoč z brezplačno vstopnico. Festivalske vstopnice so sicer že v prodaji.

"Selitev rezidence festivala v letošnjem letu v Celje je omogočila nov zagon. Vesel sem, da je toliko slovenskim umetnikom uspelo slediti visokim programskim zahtevam Seviqc in da so močne tudi povezave z mednarodnimi. Močna slovenska udeležba z vrhunsko mednarodno sceno postaja stalnica in v tej smeri se že zdaj oblikuje program 2026," so v festivalskem sporočilu za javnost navedli besede direktorja in umetniškega vodje festivala Seviqc Klemna Removša.

Poleg celjskega Narodnega doma bo festival v knežjem mestu prihodnje leto potekal še v celjski Glasbeni šoli, Kavarni in slaščičarni Miško Knjižko, Kavarni Oaza, Knežjem dvoru, Stari grofiji in stolni cerkvi sv. Danijela. V Dolenjskih Toplicah bo festivalsko prizorišče Kulturno kongresni center, v Soteski Hudičev turn in v Stranjah župnijska cerkev sv. Benedikta ter župnišče.

Program festivala je dostopen tudi prek povezave sta.si/qCPumx.

