dolenjska

Pravljica na tirih - več kot 300 otrok popeljali z božičkom vlakom

29.12.2024 | 10:30 | L. M.

Novo mesto - Še od otroštva nam je ostalo v spominu, da Božiček potuje samo s sanmi, ki jih vlečejo njegovi jelenčki. Vendar pa že vrsto let vsak december potuje tudi z vlakom. Letos, v nedeljo, 22. decembra, je ta čarobni vlak popeljal več kot 300 otrok in njihovih najbližjih na nepozabno vožnjo med Novim mestom in Metliko ter nazaj.

Božiček s svojim spremstvom je razveselil dolenjske otroke.

Dogodek, ki ga organizira Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, je prinesel radost in veselje v srcih mladih in starejših potnikov.

Božiček je vsakega otroka obdaril z darilom, ob tem pa so se starši hudomušno spraševali, ali so bili njihovi otroci res tako pridni. Poleg daril je bilo na vlaku veliko smeha in veselja, ki so ga dodatno popestrile čarovniške vragolije Maca. Ta čarodej je iz balonov ustvarjal živali in rože ter druge čudovite oblike, ki si jih lahko zamisli le otroška domišljija.

Otroci so bili presrečni.

Srečanje z Božičkom in njegovimi pomočniki je bilo polno pozitivne energije, ki je vse udeležence napolnila z občutki topline in veselja, ki so trajali še dolgo po koncu vožnje. Za srečen in nepozaben konec »pravljice« pa je še dodatno poskrbelo številno božičkovo spremstvo, skupaj s pevko Katayo, ki so med vožnjo s sladkarijami iz Božičkove vreče razveseljevali vse udeležence.

Albert Pavlič iz ZDSS - Solidarnost želi, da bi bilo celotno leto 2025 za vse tako čarobno, kot je bil ta dan na tirih.

