Zlati termalček ansamblu Pik

27.12.2024 | 11:30 | M. Ž., foto: T. Klobučar

Dolenjske Toplice - Na dan samostojnosti in enotnosti v Dolenjskih Toplicah že tradicionalno poteka novoletni festival narodno zabavne glasbe, včerajšnji je bil tako že osemnajsti. Zlatega termalčka je prejel ansambel Pik.

Ansambel Pik je zlatega termalčka prejel za skladbo Tvoj naslov, dobil pa je tudi nagrado za najboljšo vokalno izvedbo. (Foto: T. Klobučar)

Tokrat je na festivalu sodelovalo devet ansamblov, in sicer so po vrstnem redu nastopili: Sympatic, Vetrnjaki, Kvartet za 5, Gašperja Mirnika, Izbira, Občutek, Pik, Lozn Bodn in Kiper. Vsak se je, kot so sporočili iz TIC Dolenjske Toplice, predstavil z eno avtorsko skladbo, ki je lahko že bila javno predvajana, vendar še ni zmagala na kateremu izmed festivalov, in eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno zabavne glasbe, ki ni lastna skladba nastopajočega ansambla.

Po nastopu ansamblov je občinstvo oddalo svoje glasovnice, svoje ocene so podali tudi člani strokovne komisije, besedila originalnih pesmi pa so že pred samim festivalom ocenjevali člani Društva pesnikov slovenske glasbe.

Ansambel Pik je poleg zlatega termalčka za skladbo Tvoj naslov, prejel tudi nagrado za najboljšo vokalno izvedbo. Srebrni termalček je še v roke ansambla Gašperja Mirnika za skladbo Zaljubljena ptičica, bronasti pa ansamblu Kiper za skladbo Dekle, daj štekaj, ki je je prejel tudi plaketo Jožeta Skubica. Slednjega se v Dolenjskih Toplicah radi spominjajo kot dolgoletnega člana komisije in izvrstnega interpreta, avtorja in mentorja mladim glasbenikom.

Ansambel Veternjaki je prejel nagrado za najboljšo instrumentalno izvedbo, ansambel Kvartet za 5 nagrado za najboljše besedilo pesmi Vedno se vračal bom domov avtorja Igorja Pirkoviča in ansambel Lozn Bodn za najbolj izviren nastop.

Prireditev je povezoval humorist Sašo Dobnik, nagrade pa podeljeval domači župan Franc Vovk.

