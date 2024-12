družabno

Nasmejane dame o potici

27.12.2024 | 10:30 | Lidija Markelj

Ko rečemo, da diši po praznikih, imamo skoraj vsi v mislih potico, to priljubljeno in cenjeno slaščico, zaščiteno kot zajamčeno tradicionalno posebnost Slovenije. Naše gospodinje jo rade pripravljajo z različnimi nadevi, kar podpirajo in spodbujajo tudi gospe na fotografiji, ki je nastala ob nedavnem državnem ocenjevanju potic v Šentjerneju. Na fotografiji (od leve proti desni) so predsednica Društva kmetic Slovenije Irena Ule, ki ob obilici dela na domači kmetiji in v društvu najde čas ne le za peko potic, ampak tudi za petje v pevski skupini Klasek, Elizabeta Verščaj, ki jo kot upokojeno učiteljico praktičnega pouka v novomeški gostinski šoli in izkušeno kuharico vabijo v strokovne ocenjevalne komisije za potice, kruh, štruklje, šarklje, zavitke in podobno, ter dr. Vida Čadonič Špelič, poslanka v DZ RS, ki odkrito pove svoje misli, občuduje vse, ki pečejo potice, sama pa si za zdaj še ne upa poskusiti speči te zahtevne in okusne slovenske tradicionalne jedi. Morda pa nekoč, ko ne bo več tako obremenjena s političnimi funkcijami, v Šentjernej v oceno le prinese tudi svojo potico.

‹ nazaj