novice

Uglašeni citrarji

26.12.2024 | 13:00 | Martin Luzar

Nedavno so v brežiškem Domu upokojencev igrali člani stalne brežiške ljubiteljske citrarske zasedbe, (od leve) Branko Brečko, Anita Veršec, Zinka Škofca, Sonja Pavlovič in Stanko Vegelj. Skupina, ki je bila vsaj v začetku pred leti številnejša, se imenuje Gremo mi po svoje. Kot v smehu pravijo njeni citrarji, so si nadeli to ime, ker je vsak od članov z igranjem na začetnih vajah »šel malo po svoje«. Umetniška vodja Anita, ki je sicer članica Slovenskega citrarskega kvarteta in to glasbilo poučuje v Glasbeni šoli Brežice, kjer je ravnateljica, in tudi v več drugih krajih, je ob profesionalnem delu skušala doseči, da ne bi bili razglašeni. Glasbo ima v krvi tudi Zinka, ki je ta predmet poučevala v brežiški osnovni šoli, medtem ko so preostali s fotografije poklicno v drugih vodah, vendar s srcem v glasbi. Stanko je tako vrsto let pel pri ljubiteljski pevski zasedbi Koledniki iz Bušeče vasi, Sonja je bila članica ljubiteljskega zbora, Branko pa svojo poetiko vselej najde v fotografiji. Anita pravi, da so njeni citrarski varovanci zelo zavzeti, z veseljem pa zasedba Gremo mi po svoje medse sprejme še kakšnega novega člana.

