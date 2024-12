kronika

FOTO: Policisti starostnikom polepšali praznike

25.12.2024 | 10:00 | B. B.

Novo mesto - Tam nekje vmes, ko Miklavž po napornem delu že uživa na zasluženem počitku, Božiček pa pred odhodom na pot še preverja, ali imajo njegovi jelenčki na kopitih dovolj profila, so se policistke in policisti PU Novo mesto odpravili na predpraznični obisk starejših krajanov.

Foto: PU Novo mesto

"Akcijo smo na PU Novo mesto izvedli že četrto leto zapored, pobuda pa je nastala med našimi zaposlenimi, ki verjamejo v moč drobnih pozornosti in iskrenih dejanj. Policistke in policisti pravijo, da jih starejši vedno navdušeno sprejmejo in da je vsak obisk posebna srčna zgodba, ki polepša praznične dni tako obiskanim kot tudi njim, čeprav so prazniki za marsikoga med policisti delovni," je po zaključeni akciji sporočila Alenka Drenik, ki na PU Novo mesto skrbi za odnose z javnostmi.

Policisti so obiskali večje število starejših občanov, jim zaželeli lepe praznike in pokazali, da niso sami. "Naša želja je, da začutijo, da smo mi tukaj za njih, ne le zato, da skrbimo za varnost, ampak tudi zato, da se v svojem okolju počutijo dobro in sprejeto. Obiske je zaznamovalo veliko smeha, dobre volje in modrih misli, iz katerih bi se lahko marsikaj naučili. Starejši so z nami delili spomine na praznovanja in obdarovanja iz preteklosti - o skromnih darilih, ki so se jih kot otroci razveselili, in o pričakovanju dobrega moža, ki je v njihovih očeh prinašal veliko več kot le darove," pravi Drenikova.

Policisti so starejšim svetovali, naj bodo previdni ob obiskih sumljivih neznancev in naj jim ne odpirajo vrat. Povedali so ji, naj ob pojavu sumljivih vozil, oseb ali drugih sumljivih okoliščin takoj pokličejo na številko 113. Tudi o varni udeležbi v prometu so se pogovorili. Predvsem, da naj kot pešci poskrbijo za svojo vidnost, v temnem delu dneva nosijo svetla oblačila in odsevna telesa.

"Tempo našega dela nam žal ni dopuščal, da bi obiskali še več starejših. K takšnim gestam zato želimo vzpodbuditi tudi druge. Ustavite se, za trenutek odložite obveznosti in skrbi ter se ozrite okoli sebe. Morda se za vrati sosednjega stanovanja v bloku ali v hiši ob koncu naselja nahaja nekdo, ki je osamljen in mu vrvež prazničnih dni osamljenost le še povečuje," poziva Drenikova.

