družabno

Ponosni dedek

24.12.2024 | 14:00 | Mojca Žnidaršič

Župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk posebno žari, kadar se v njegovi bližini znajde vnučka Hana. Že lani, ko se je rodila, je dejal, da je bil to eden najlepših dogodkov v njegovem življenju. Da je med njima neka posebna vez, se je videlo tudi ob nedavnem odprtju novega topliškega vrtca Gumbek, ko ji je ljubeče razkazoval, kje se bo zdaj igrala, raziskovala, ustvarjala in učila. Hana, ki bo marca prihodnje leto na rojstnodnevni torti upihnila dve svečki, je namreč letos septembra prestopila vrata vrtca in je v skupini Mucki. Čas, ki ga Franc Vovk preživi z igrivo in navihano vnukinjo, je zanj nadvse dragocen, zato z veseljem prevzame tudi vlogo varuške, kadar je treba. Takrat se le povzpne nadstropje višje ali pa se Hana spusti nadstropje nižje, saj sin Damjan z ženo Ano živi v domači hiši.

‹ nazaj