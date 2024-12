dolenjska

Pionirke drugačnega življenja

23.12.2024 | 09:00 | L. Z.

Življenje piše različne zgodbe. V družbi veljajo neki stereotipi o Romih. Ali smo jih pripravljeni preseči? K temu nas spodbujajo zgodbe naših sogovornic, ki počnejo različne stvari, vsem pa je skupno, da so bodisi poklicno bodisi z ljubiteljsko dejavnostjo naredile korak naprej. Nataša Brajdič in Bojana Rozman sta pokončni in odločni ženski. Prva je policistka, zaposlena na PU Novo mesto, druga pa romska pomočnica na novomeški osnovni šoli Bršljin in sodna tolmačka. Velik korak je naredilo tudi Romsko zeliščarsko društvo Romanco-Rman iz Šentjerneja, ki se z zeliščarskimi izdelki uspešno predstavljajo na različnih sejmih in drugih prireditvah. Njihove zgodbe bomo predstavili v četrtem delu serije člankov o Romih v jugovzhodni Sloveniji.

Članek bo objavljen v tiskani ediciji Dolenjskega lista v torek.

Predsednica Romskega Zeliščarskega društva Romanco-Rman Ksenija Jurkovič (levo), njena hčerka Barbara Jurkovič in snaha Natalija Grm

‹ nazaj