Jani in Pegy proti petardam

22.12.2024 | 18:30 | Renata Mikec

Na PU Novo mesto si že več let prizadevajo, da bi poziv k zmanjšanju oziroma prenehanju uporabe pirotehničnih izdelkov dosegel kar največ ljudi. Še zlasti mlade želijo ozavestiti o nevarnostih uporabe pirotehničnih izdelkov in negativnih vplivih na okolje, ljudi in živali, ki jih pokanje moti in jim povzroča stisko. Letos so se nagovarjanja lotili nekoliko drugače, in sicer so zelo resno sporočilo posredovali na malo zabavnejši način. Prisrčna akcija jim je uspela, saj ima sporočilna videozgodba na Facebookovi strani Policijske uprave Novo mesto ogromno ogledov in delitev. Video je objavljen tudi na Facebookovi strani Slovenske policije ter na omrežjih Instagram in Tik Tok, objavili smo ga že tudi na naši spletni strani. Odzivi so zelo pozitivni, ljudje pa so nad posnetkom navdušeni. Video so policisti poslali tudi na vse osnovne in srednje šole na območju PU Novo mesto in tudi od tam prihajajo lepi odzivi. Glavne vloge v videu, ki je bil posnet na smučišču Gače, imajo policijska službena psička Pegi, njen vodnik Jani Kremesec s Policijske postaje vodnikov službenih psov Novo mesto (na fotografiji) in maskota smučišča Gače, kuža Tito. Snemanje je potekalo pod taktirko odlične režiserke, snemalke in montažerke Kristine Barbo Rozman iz Sektorja kriminalistične policije, ki je uresničila simpatično idejo, nastalo v zelo ozkem krogu zaposlenih.

Foto: PU NM

