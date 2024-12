dolenjska

Z novim letom več za novorojence, pa tudi dražji vrtec

22.12.2024 | 12:30 | M. Ž.

Žužemberk - Žužemberški svetniki so na zadnji seji v tem letu drugič letos s težkim srcem potrdili povišanje ekonomske cene vrtcev v občini, na kar je vplivalo povečanje stroškov dela zaradi sprejema nove plačne reforme. Kljub podražitvi cena vrtca v žužemberški občini še vedno ostaja med najnižjimi v regiji.

Zdajšnje cene so veljale od 1. junija, nove pa bodo od 1. januarja prihodnje leto. Tako po novem ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Žužemberk in vrtcu pri Osnovni šoli Prevole za prvo starostno obdobje znašajo 641,36 (prej 566,80), za drugo 491,49 (prej 461,92) evrov, kar pomeni povišanje za 13,15 in 6,40 odstotka. Na Prevolah imajo tudi kombiniran oddelek, ekonomska cena zanj znaša 566,43 evra.

Kot je pojasnil svetnik Rok Zupančič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, starši v povprečju plačujejo 37 odstotkov ekonomske cene, tako da večji delež te podražitve, ne glede na vse, nosi občinski proračun.

Svetniki so med drugim sprejeli tudi nov pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence. Z njim so povišali tako znesek pomoči kot rok za oddajo vlog. Tako bodo imeli starši za otroke, rojene od vključno 1. januarja 2025, 150 dni časa, da oddajo vlogo (prej je bilo 90 dni), ob rojstvu prvega otroka v družini pa znaša pomoč 200 evrov (prej 160), ob rojstvu drugega otroka v družini 250 (prej 200) ter ob rojstvu tretjega in vseh nadaljnjih otrok 300 evrov (prej 250).

