Polne tribune ponesle SVIŠ preko Krke

22.12.2024 | 10:30 | STA

S sobotnimi tekmami se je Liga NLB poslovila od leta 2024. Tudi 17. krog ni razočaral, saj je postregel z dvema večjim presenečenjema.

Že v petek je Riko Ribnica na Kodeljevem LL Grosista Slovana ugnala z 39:34. V soboto, ko so bile na sporedu ostale tekme kroga, pa je zasedba SVIŠ-a Cugelj oken Ivančne Gorice na kolena spravila Krko (29:27).

Sviš je presenetil Krko. (Foto, tudi apodaj v fotogaleriji: RK Sviš Cugelj okna)

Tesno je bilo tudi na Koroškem, kjer se je odvila osrednja tekma kroga. Slovenj Gradec je v zaključku tekme odbil napade Urbanscape Loke in slavil zmago s 24:23. Kar 40 zadetkov je pred domačimi gledalci dosegel trebanjski Trimo, ki je bil boljši od Jeruzalema Ormoža (40:24). Na novoletni premor, po katerem se bo tekmovanje nadaljevalo februarja - vmes bo na sporedu še reprezentančni premor - se bodo na vrhu lestvice odpravili Celjani. Ti so bili z 38:28 boljši v Kopru in imajo pred najbližjima zasledovalcema tri oziroma štiri točke prednosti.



LIGA NLB, 17. KROG

Sobota, 21. december:

RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA : MRK KRKA 29:27 (12:18)

Ključanin 9 (2), Stopr 5; Ćirović 9, Stanojević 8.

STATISTIKA

Igralec tekme: Simon Stopar (RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica)

V Stični so rokometaši iz Ivančne Gorice po porazu proti Velenjčanom iskali svojo priložnost v dvoboju s Krko, ki je pripotovala na ligaški dvoboj na plečih pomembne pokalne zmage nad trebanjskim Trimom. Na koncu so bili gostitelji nagrajeni za borbenost s četrto zmago v sezoni, četrtouvrščeni Krki pa so se na lestvici na vsega točko zaostanka približali Velenjčani.

V dolenjskem obračunu so gostitelji dokazali, da favoriti obstajajo le na papirju. Novomeščani so po uvodnem otipavanju začeli odločno in si v prvem delu večkrat priigrali po sedem golov prednosti, v drugi del pa odšli z vodstvom +6.

A tekma traja 60 minut. Gostitelji so razliko vztrajno zniževali in pri 25:25 izenačili. Nik Čirović je v 54. in 55. minuti dvakrat še poskrbel za vodstvo gostov, a sta Simon Stopar in Domen Košir izid poravnala. V zadnji minuti pa sta junaka v domači vrsti postala Aljaž Justin in Lun Ključanin, ki sta zadela za pomembno domačo zmago.

Ključanin pri domačih in Čirović pri gostih sta dosegla po devet golov.

Po reprezentančnem premoru ekipo iz Ivančne Gorice februarja v 18. krogu čaka težko gostovanje v Celju, Krka bo gostila Slovenj Gradec.

IZJAVI PO TEKMI:

David Pekeč, igralec RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica: "Zadnja domača tekma je za nami. Vsi smo veseli, da smo dosegli to zmago, da smo uspešno zaključili koledarsko leto. Ta zmaga je še dodatna motivacija za vstop v drugi del sezone, ki bo zelo pomemben. Še vedno imamo nekaj možnosti, da se uvrstimo med prvih osem ekip na lestvici. Ne bomo se predali, tokrat smo dokazali, da lahko igramo čisto z vsakim, če smo le pravi."

Mirko Skoko, trener MRK Krka: "Čestitke SVIŠ-u za absolutno zasluženo zmago. Mi smo v drugem polčasu delovali kot da nas ni bilo na igrišču. Domači vratar Pekeč se je razigral, mi pa nismo kazali prave energije. Cel teden sem opozarjal, da je Ivančna Gorica nevarna ekipa, to so dokazali večkrat, tudi tokrat. Očitno mi nismo zreli za nekaj več, zelo mi je žal zaradi tega, zelo sem razočaran in še enkrat iskrene čestitke SVIŠ-u za borbo. Že 10 minut pred koncem, ko smo vodili za dva zadetka, se je videlo, da imajo gostitelji več želje in energije ter da mi samo čakamo, da naš vratar ubrani kakšen strel in da na ta način zmagamo tekmo. To se tokrat ni zgodilo, še enkrat čestitam Ivančni Gorici za zasluženo zmago."

RK TRIMO TREBNJE : RK JERUZALEM ORMOŽ 40:24 (20:11)

Nešić in Soršak po 6; Sok 5 (2), Trojko in Jerenec po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Matic Pipp (RK Trimo Trebnje)

Trebanjski rokometaši so se morali domačim gledalcem pred zimskim odmorom odkupiti po porazu na pokalni tekmi proti Krki. V dvoboju z Jeruzalem Ormožem so potrdili vlogo favoritov in po sedmi zaporedni zmagi tudi položaj na lestvici.

Ormožanom, ki so nazadnje zapustili dvoboj s Slovanom z minus 10, je bilo v prvi vrsti pomembno, da se želijo izogniti novemu visokemu porazu. A naloga nikakor ni bila lahka. Devet golov (6:15) so zaostajali že po 18 minutah dvoboja.

Po odmoru je razlika postala dvomestna in vprašanje je bilo le, koliko bo na koncu. Tik pred koncem je na semaforju pisalo 40:23. Pri Trimu sta po šest golov dosegla Jaka Soršak in Ignjat Nešić, pri gostih je Tadej Sok zadel petkrat.

Po reprezentančnem premoru februarja v 18. krogu Trebanjce čaka gostovanje v Ribnici, Jeruzalem Ormož bo gostil Krčane.

IZJAVI PO TEKMI:

Ignjat Nešić, igralec RK Trimo Trebnje: "Leto 2024 smo zaključili v stilu. Pokazali smo pravi obraz od prve do zadnje sekunde in z zmago odhajamo na zaslužen zimski odmor."

Saša Prapotnik, trener RK Jeruzalem Ormož: "Zaslužena zmaga trebanjskega Trima. Mi se moramo zdaj sestaviti ter pripraviti na drugi del sezone, saj nas čaka borba za obstanek v ligi."

RK SLOVENJ GRADEC : RD URBANSCAPE LOKA 24:23 (11:12)

Milenković 9 (8), T. Štaleker 5; Hriberšek 8 (6), Batagelj 6.

Igralec tekme: Tjaž Štaleker (RK Slovenj Gradec)

Slovenj Gradec je za slovo od leta 2024 gostil dvoboj sosedov na prvenstveni razpredelnici in temu primerna je bila napetost. Na koncu sta ekipi mesti na razpredelnici zamenjali.

Gorenjci, ki so na Koroško pripotovali s točko prednosti, so v prvem delu napovedali, da se nameravajo domov vrniti z dvema. Hitro so si priigrali prednost s 7:4 in 11:6, a se je razlika do polčasa stopila na gol.

V drugem delu so bili v izenačenem dvoboju večji del v minimalni prednosti gostitelji in ekipi sta poravnani prišli v končnico. Tjaž Štaleker je v 53. minuti zadel za domače vodstvo s 23:21, Mark Batagelj in Jure Kocbek pa sta v naslednjih treh minutah poskrbela za izenačenje. Ko je Tjaž Štalekar v 56. minuti zadel za 24:23, je kazalo, da je časa za spremembo izida še dovolj, a sta na sceno stopila oba vratarja in tudi s kančkom športne sreče sta obe točki ostali doma.

Pri Slovenj Gradcu je osem golov, vse s sedmih metrov, dosegel Vuk Milenković, Tjaž Štaleker jih je zabil pet. Pri Škofjeločanih pa je bil osemkrat uspešen Nejc Hriberšek, šestkrat od tega s sedmih metrov.

Po reprezentančnem premoru februarja v 18. krogu Korošce čaka gostovanje v Novem mestu, Gorenjci bodo gostili Grosist Slovan.

IZJAVI PO TEKMI:

Rok Cvetko, igralec RK Slovenj Gradec: "Pričakovali smo težko tekmo, derbi s konkurentom na lestvici. V tekmo smo vstopili medlo, žoga nam ni stekla. Do konca smo prednost izničili, se v drugem pobrali, borili do konca in lahko rečem da zasluženo slavili. Zahvalil bi se publiki za izjemno podporo, ne samo tokrat, ampak na vseh tekmah v letu 2024."

Žiga Stopar, igralec RD Urbnscape Loka: "Tekma grenkega priokusa. Pričakovali smo zahteven obračun, Slovenj Gradec doma vedno velja za neugodnega tekmeca. V prvem polčasu smo igrali odlično, v drugem je sledil boj do konca. Na koncu je svoje dodal še Čudić. Z izkupičkom v prvem delu smo vsekakor zadovoljni v drugem želimo raven še dvigniti in si zagotoviti mesto med najboljših osem klubov."

RK MISTERAL KRŠKO : RK GORENJE VELENJE 28:34 (15:16) Hočevar 6, Stevović 5 (1); Slatinek Jovičič 8, Sokolič 7 (6). STATISTIKA

Igralec tekme: Enej Slatinek Jovičič (RK Gorenje Velenje)

Rokometaši Gorenja, ki so v Krško pripotovali na plečih pokalne zmage proti Ivančni Gorici, so v Krškem osvojili načrtovani dve točki. Krčani so kljub močno zdesetkani zasedbi predvsem v prvem polčasu dokazali, da lahko presenetijo tudi tekmece z vrha razpredelnice, v drugem delu pa je le prišla do izraza kakovostna razlika.

Neposredno po menjavi strani je razlika narasla na štiri gole, takoj nato na pet in šest, s čimer je bil zmagovalec znan. Pri domačih je šestkrat zadel Jan Hočevar, pri Velenjčanih je Enej Slatinek Jovičič dosegel osem golov, Tilen Sokolič enega manj.

Po reprezentančnem premoru februarja v 18. krogu Krčane čaka gostovanje v Ormožu, Gorenje bo v domači dvorani gostilo Koper.

IZJAVI PO TEKMI:

Jaka Peterlin, trener RK Misteral Krško: "Ne bom se izgovarjal, da smo odšli zdesetkani v ta dvoboj. Mislim, da smo se pripravili po najboljših močeh. Igrali smo proti državnim prvakom, ki imajo malenkost več širine kot mi, čeprav tudi oni niso prišli v najboljši zasedbi. Fantom ni kaj očitati. Borili so se, malo smo bili kratki pri realizaciji v drugem polčasu, mogoče nas tudi v obrambi vratar ni pospremil tako, kot bi si želeli. Vemo, kaj nas čaka v začetku februarja – Ormož, Ribnica in tako naprej. Zdaj je čas za krajši premor, da se malo odpočijemo, saniramo poškodbe in gremo februarja s polno paro iskat točke v drugem delu."

Jernej Drobež, igralec RK Gorenje Velenje: "Vedeli smo, da prihajamo v Krško, kjer so že klonili tudi Celjani, zato smo se na tekmo maksimalno pripravili. V prvem polčasu smo naredili preveč napak in zgrešili preveč odprtih strelov. V drugem pa smo dali vse od sebe. Krško z novim trenerjem igra res dobro, zato smo morali pokazati najboljše, kar znamo. In na koncu smo tekmo in leto zaključili na najlepši možen način."



RD KOPER : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 28:38 (16:18)

Hrovatin 13 (5), Zugan 5; Mazej 8, Perić 7.

STATISTIKA

Igralec tekme: Gal Gaberšek (RK Celje Pivovarna Laško)

Rokometaši Celja so se že pred gostovanjem na Obali zavedali, da jim zmaga lahko prinese prvo mesto po jesenskem delu sezone in priložnost so izkoristili ter se na zimski premor odpravljajo s +3.

Celjani so prišli v Bonifiko s popotnico 13 prvenstvenih zmag, dveh remijev in enega poraza, dodali so še 14., medtem ko so Koprčani po 16 krogih zasedali zadnje mesto, saj so skupno zbrali tri točke, zabeležili eno zmago, en remi ter se zdaj na odmor odpravljajo s 14 porazi.

Čeprav domačinom pred tekmo ni manjkalo motivacije, pa gosti niso dopustili presenečenja in so dosegli še sedmo zmago na zadnjih sedmih tekmah. V prvem polčasu so Koprčani, pri katerih se je najbolj izkazal Giacomo Hrovatin s 13 zadetki, še nekako držali korak z gosti, v drugem delu pa dvoma o zmagovalcu ni bilo.

Poleg prvega strelca tekme Hrovatina je pri gostiteljih pet golov dodal Dani Zugan, pri Celjanih pa se je z osmimi najbolj izkazal Tadej Mazej, sedem jih je k zmagi dodal prvi strelec kluba Luka Perić.

Celjane naslednja ligaška tekma po zimskem premoru čaka 8. februarja 2025, ko bodo gostili ekipo Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, Koprčani pa bodo isti dan v 18. krogu gostovali v Rdeči dvorani pri Velenju.

IZJAVI PO TEKMI:

Jaka Moljk, igralec RD Koper: “V tekmo smo vstopili dobro. Mogoče na začetku celo nagnali strah v kosti Celju in ga presenetili s taktično postavitvijo 7:6. Drugi polčas smo na žalost slabo otvorili in Celjani znajo to dobro kaznovati s hitrimi zadetki. To nas je na koncu stalo boljšega rezultata oziroma da bi lahko od tekme odnesli kaj več. Čestitke gostujoči ekipi za zmago.”

Žiga Mlakar, igralec RK Celje Pivovarna Laško: "Za nami je zahtevna tekma. Odprli smo jo solidno, nato pa so domačini ujeli priključek in prvi polčas je bil precej izenačen. Vedeli smo, da bo v Kopru težko gostovanje, da se Koprčani ne bodo predali že takoj na začetku. V drugem polčasu smo odigrali dobro tekmo, predvsem v obrambi in tako prišli do končni desetih zadetkov prednosti. Čestitke tako Kopru kot tudi našim igralcem. Sedaj nas čaka nekaj pavze, nato pa moramo v drugem delu prvenstva še bolj trenirati in upam, da bomo nadaljevali v takem ritmu kot do sedaj.”

* Izidi, 16. krog:

- petek, 20. december:

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 34:39 (17:17)

- sobota, 21. december:

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 40:24 (20:11)

Slovenj Gradec - Urbanscape Loka 24:23 (11:12)

Misteral Krško - Gorenje Velenje 28:34 (15:16)

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Krka 29:27 (12:18)

Koper - Celje Pivovarna Laško 28:38 (16:18)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 17 14 2 1 545:469 30

2. LL Grosist Slovan 17 13 1 3 514:457 27

3. Trimo Trebnje 17 12 2 3 513:437 26

4. Krka 16 9 2 5 457:417 20

5. Gorenje Velenje 17 9 1 7 481:459 19

6. Riko Ribnica 17 6 3 8 497:509 16

7. Slovenj Gradec 17 7 2 8 451:477 16

8. Urbanscape Loka 17 5 5 7 443:445 15

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 17 4 4 9 450:475 12

10. Misteral Krško 17 5 0 12 454:515 10

11. Jeruzalem Ormož 17 4 1 12 461:524 9

12. Koper 16 1 1 14 411:492 3

