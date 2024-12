šport

Ribničani presenetili na Kodeljevem

21.12.2024 | 08:20 | STA; M. K.

Ljubljana - Rokometaši Ribnice so v 17. krogu lige NLB v Ljubljani premagali LL Grosist Slovan z 39:34 (17:17).

Foto: RD LL Grosist Slovan

* Športna dvorana Kodeljevo, gledalcev 300, sodnika: Kavalar, Žitnik.

* LL Grosist Slovan: Bojić, Mlakar, Gošić, Slatinek Jovičič 5, Krečič 2, Pajt 3 (2), Ljevar 3, Mlivić 8, Pirnat, Malus 7, Budja, Mehmedćehajić, Brozović 1, Grebenc, Zobec 3, Žabić 2.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Žabić 2, Planinšek 8, Mihelič, Klun, Žagar 2, Javor, Stefanović, Begić Zbačnik, Skol 2, Begić 7, Nosan 5, Cimerman, Kasumović 1, Knavs 12 (4).

* Sedemmetrovke: LL Krosist Slovan 2 (2), Riko Ribnica 11 (8).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 18, Riko Ribnica 8 minut.

V legendarni dvorani Kodeljevo je v 17. krogu prvenstva prišlo do presenečenja. Ljubljančani, ki se borijo za sam vrh prvenstvene razpredelnice, so tretjič v sezoni izgubili, premagala jih je Riko Ribnica. Ta je potrdila dvig forme, saj je v zadnjih štirih krogih trikrat zmagala in enkrat igrala neodločeno, tako da se je prebila na šesto mesto.

Ribničani so znali izkoristiti napake domačih, predvsem v obrambi. Gostitelji so si priborili kar 18 kazenskih minut, gosti so imeli tudi 11 sedemmetrovk, osem so jih izkoristili. Svojega dneva nista imela tudi ljubljanska vratarja, do 51. minute sta skupaj zbrala le dve obrambi, do konca tekme sta sicer dosežek nekoliko izboljšala.

Začetek sicer ni napovedoval slavja gostov. Slovan je povedel s 4:1, nato pa še nekajkrat ušel na tri gole razlike. Ob koncu polčasa so Ribničani prišli do izenačenja, nato pa na začetku drugega dela tudi to vodstva s štirimi goli razlike. Gostitelje je zajela nervoza, do konca tekme se niso uspeli več približati, tako da obračun ni postregel z nobeno dramatičnostjo.

Najboljši strelec tekme je bil Uroš Knavs, gostujoče krilo, dosegel je 12 golov, od tega štiri iz sedemmetrovke, Nejc Planinšek jih je k zmagi prispeval osem, Ahmed Begić pa sedem. Pri Slovanu jih je Tarik Mlivić dosegel osem.

IZJAVI PO TEKMI:

Kenan Pajt, igralec RD LL Grosist Slovan: "Za nami je težka tekma, zadnja v tem letu. Škoda, da nismo pokazali, kaj zmoremo. Ribničani so prišli zagnani in zasluženo zmagali. Mi nismo bili pravi niti v obrambi, niti v napadu. Na začetku je še nekako steklo, potem pa nič od nas. Težko najdem prave besede."

Uroš Knavs, igralec RD Riko Ribnica: "Vemo, kakšno ekipo ima Slovan. Mi smo se na njih dobro pripravili in prišli v Ljubljano odigrat borbeno in moško tekmo. Slovan je veljal za favorita, ampak nismo prišli z belo zastavo. Odigrali smo dobro tekmo, res da je rezultat visok, a mi smo tako v obrambi kot napadu odigrali pametno, tako da menim, da smo zasluženo zmagali."

V naslednjem, 18. krogu bo Riko Ribnica bo gostila Trimo Trebnje.

* Izidi, 16. krog:

- petek, 20. december:

18.30 LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 34:39 (17:17)

- sobota, 21. december:

18.00 Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož

18.30 Slovenj Gradec - Urbanscape Loka

19.00 Misteral Krško - Gorenje Velenje

19.00 Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Krka

19.00 Koper - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 16 13 2 1 507:441 28

2. LL Grosist Slovan 17 13 1 3 514:457 27

3. Trimo Trebnje 16 11 2 3 473:413 24

4. Krka 15 9 2 4 430:388 20

5. Gorenje Velenje 16 8 1 7 447:431 17

6. Riko Ribnica 17 6 3 8 497:509 16

7. Urbanscape Loka 16 5 5 6 420:421 15

8. Slovenj Gradec 16 6 2 8 427:454 14

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 16 3 4 9 421:448 10

10. Misteral Krško 16 5 0 11 426:481 10

11. Jeruzalem Ormož 16 4 1 11 437:484 9

12. Koper 15 1 1 13 383:454 3

