Za Anjo zbrali preko 10 tisočakov

21.12.2024 | 17:30 | L. Markelj, foto: Društvo Marathon Novo mesto

Šmarjeta - V petek zvečer je bilo v Šmarjeti živahno in veselo. Društvo Marathon Novo mesto je že četrto leto zapored pripravilo dobrodelno akcijo z naslovom Tek ob baklah, glavni namen pa je bila tokrat pomoč 20-letni študentki 2. letnika veterine Anji Granda, domačinki, ki je letos jeseni ostala brez obeh staršev. Pobudo za to akcijo je podala direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice Helena Bobič.

Anja Granda (na levi) se zahvaljuje vsem, ki so jih pomagali. Aleš Lindič (na desni), glavni organizator dobrodelnega Teka ob baklah, je vesel, da je akcija uspela.

Karlovškov trg je bil prizorišče športno-kulturnega dogodka. Tek ob baklah, ki se ga je udeležilo 130 odraslih tekačev ter 87 otrok, skupaj torej 207 tekačev, je bil atraktiven. Udeleženci so bil navdušeni nad kuliso in organizacijo, saj so sam tek – tekači so skupaj pretekli kar 2.124 krogov ali 1.550 kilometrov - popestrili svetlobni efekti, prižgane bakle ob progi in pravo navijaško vzdušje z manjšimi pirotehničnimi vložki.

Trije tekači so tekli vse tri ure, največ, 38 kilometrov, so pretekli Uroš Pinter iz Krškega, Rok Godler iz Dobove in Marko Stanić iz Brežic. Na licitaciji je bil na dražbi dres najboljše slovenske maratonke Anje Fink Malenšek, ki ga je za dober namen odkupil domačin Dejan Stanko.

Tek ob baklah je zelo atraktiven.

Anja hvaležna, zahvala vsem sodelujočim

Glavni organizator dogodka in predsednik Društva Marathon Novo mesto Aleš Lindič je ob koncu akcije izročil Anji zbrana sredstva s tekaškega dela skupaj z donacijami, ki so jih nakazala nekatera podjetja in športna društva. Skupaj so zbrali natanko 10.565 evrov! Zadovoljstvo je bilo veliko.

»Zahvala gre vsem, ki so prostovoljno pomagali na prireditvi: ZTKŠ Šmarješke Toplice, PGD Šmarjeta, DPŽ Šmarjeta, ekipi mentorjev in dijakov Šolskega centra Novo mesto in ostalim, ansamblu Zaplet, v največji meri pa članom društva Marathon Novo mesto, ki so držali vse niti prireditve v svojih rokah,« pove Lindič.

Tekači so se podali na pot!

Obiskovalci so se lahko po športnem delu zabavali na trgu ob pestrem kulturnem programu: predstavili so se plesalci in pevski zbor OŠ Šmarjeta, harmonikaši Klemna Hribarja, plesna skupina Country life dance ter ansambel Zaplet. Učenci 9. razredov so prodajali palačinke, šmorn, kokice ter tako zbirali denar za valeto, Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice pa je na stojnici prodajal kuhano vino in vroči gin.

