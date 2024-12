dolenjska

Ostala brez staršev, a ne sama

19.12.2024 | 10:40 | Lidija Markelj

Pred vrati je konec leta, božično-novoletni prazniki, ki jih je lepo preživeti s svojimi bližnjimi. 20-letna Anja Granda iz Čelevca v občini Šmarješke Toplice se teh dni prvič ne veseli – nedavno je kar nenadoma ostala brez družine oz. brez staršev. Najprej jo je septembra zapustila mami, oktobra še očka. To je bil šok, o katerem je težko kaj reči, življenje se ji je povsem spremenilo.

Anja ima rada živali, zato ni oklevala pri študiju veterine. (Foto: osebni arhiv)

Namesto da bi uživala mladost in bolj ali manj brezskrbno odraščala v varnem zavetju svoje družine, je mlada študentka veterine skoraj čez noč morala odrasti. Kar naenkrat je Anja na kmetiji in domačiji ostala sama – starejša sestra ima že svojo družino in živi drugje. Kljub težkemu položaju se je v kratkem času nekako postavila pokonci, kot pravi sama, s pomočjo dobrih sorodnikov in prijateljev, ki ji pomagajo in stojijo ob strani.

Veliko časa preživi pri sorodnikih v okolici Mokronoga, čez teden pa zaradi študija biva v Ljubljani. Tudi zato so morali živino – krave, konje, ovce, prašiče – v Čelevcu prodati, drugače žal ni šlo.

JUTRI TEK OB BAKLAH

Anji zdaj ni lahko, tudi finančno ne. Zato je bila prijetno presenečena, ko je izvedela, da jo je Društvo Marathon Novo mesto izbralo za dobrodelno akcijo, ki jo že četrto leto ta konec tedna pripravljajo v Šmarjeti. Imenuje se Tek ob baklah, zgodil pa se bo jutri, v petek, 20. decembra. Karlovškov trg bo prizorišče športno-kulturnega dogodka z dobrodelnim namenom. Tek se bo začel ob 17. uri, tekači bodo tekli po progi, označeni z baklami in lučkami, dogodek bo zanimiv za ogled, sicer pa se bodo obiskovalci na trgu lahko okrepčali s sladkimi dobrotami in toplimi napitki. Po 20. uri, ko se bo tek končal, bo sledil kulturni program: nastopili bodo pevski zbor OŠ Šmarjeta, plesalke skupine Country life in ansambel Zaplet.

Jutri ob 17. uri se v Šmarjeti začne dobrodelni Tek ob baklah za Anjo Granda.

Kot pove Aleš Lindič, predsednik Društva Marathon Novo mesto, bodo vso zbrano startnino udeležencev teka in pohoda namenili Anji Granda, odzvala pa so se že tudi nekatera podjetja z donacijami, k čemur jih je spodbudila prav ta lepa gesta Društva Marathon. Za dodatna sredstva je poskrbela celo najboljša slovenska maratonka Anja Fink Malenšek, podarila je svoj dres na dražbi, ki poteka na Facebookovi strani društva.

IZBRALA VETERINO

»Bila sem presenečena, ko sem dobila klic svojega nekdanjega profesorja športne vzgoje iz osnovne šole, ki mi je povedal za te načrte. Vesela sem, da so se spomnili name. Ni se lahko izpostavljati, a za vse prejeto bom res hvaležna,« pove Anja Granda, ki tudi sama ne stoji križemrok. Vse poletje je tudi letos delala v strežbi v lokalu na Klevevžu. Vsak evro študentki pride še kako prav. Pozimi je bar sicer zaprt, tako ali tako pa se Anja zdaj želi in mora posvečati študiju, ki je zahteven, a jo zelo veseli.

20-letna Anja pridno študira in želi postati mag. veterine.

»Veliko stvari me zanima, ko sem bila še gimnazijka, sem razmišljala o zgodovini in farmaciji, a sem na koncu pristala na veterini. To pravzaprav ni nič čudnega, saj sem na kmetiji rastla ob živalih, ki so mi res pri srcu, male in velike. Zdaj vem, da sem se pravilno odločila. Ko doštudiram, bi najraje delala z velikimi živalmi,« pove Anja, ki je pridna in vestna študentka. Prvi letnik je opravila brez težav, tudi zdaj vse študijske obveznosti redno izpolnjuje.

HVALEŽNA ZA VSE

Letos ji je k sreči prvič pripadla državna štipendija, dobi tudi pokojnino po pokojnih starših, a čeprav z denarjem smotrno ravna in je skromna, ima kak mesec več stroškov kot prihodkov, pravi. Ljubljana ni poceni, čeprav je hvaležna, da biva pri sorodnikih in so stroški manjši, kot bi bili v kaki zasebni namestitvi, a treba je plačati prevoz, hrano, oblačila. Tu so še položnice za kmetijo, ki ostajajo, čeprav ta ne deluje. K sreči je Anja še kot srednješolka opravila vozniški izpit, kar ji pride zdaj, ko ima družinski avto in je sama, zelo prav – da je samostojna in mobilna.

Anja odkrito pove, da preživlja hude čase, in ko se ji že zdi, da je boljše in da je stanje dojela in sprejela, jo spet nekaj spomni na starše, družino, dom in ji postane zelo hudo pri srcu. »Zato je res zelo pomembno, da imam ob sebi ogromno prijateljev, sestrične, bratrance in druge, ki me imajo radi in me dvignejo in bodrijo, kadar je treba. Hvala vsem za pomoč in podporo,« pove 20-letnica, bodoča mag. veterine. Vsi ji želimo lepše in srečnejše dni.

