Kolaps prometa pred zapornicami

20.12.2024 | 14:30 | M. Žnidaršič

Novo mesto - Pri prehodu čez železniško progo ob Šmihelski cesti pri Železniški postaji Novo mesto Kandija je ob spuščenih zapornicah ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, navadno pa tudi sicer, pravi kolaps prometa, je opozoril Novomeščan, ki se vsak dan vozi mimo.

Gneča ob spuščenih zapornicah nastaja tudi na Westrovi ulici.

»Ko se zaprejo zapornice in ljudje čakajo, da bo šel vlak mimo, se nabere dolga kolona vozil. Nekateri čakajo, da bodo lahko zavili desno na Drsko oziroma proti srednješolskemu centru, s tem pa se promet popolnoma ohromi. Kolona na tej prometni cesti sega tudi čez bližnje krožišče in naprej proti semaforiziranemu križišču pri Šmihelskem mostu, seveda pa tudi v nasprotno smer. Včasih so zapornice spuščene tudi po deset minut, vlaka pa ni nikjer v bližini,« je orisal stanje. Opozoril je tudi na ozko grlo pri prečkanju prehoda iz Šmihelske ceste na Westrovo, ki je v nadaljevanju zdaj sicer razširjena in prenovljena, kjer se komaj lahko srečata dva avtomobila, dodatno težavo pa predstavljajo tudi pešci.

»Res me zanima, zakaj so zapornice spuščene toliko časa, pa tudi zakaj se od krožišča do železniškega prehoda ne razširi ceste in naredi zavijalni pas v desno, saj bi se tako vsaj nekoliko sprostil promet za tiste, ki vozimo naravnost pri Šmihelu. Ozko grlo pa bi lahko preprosto rešili z razširitvijo prehoda oz. dela Westrove ulice tik po prečkanju, saj je na eni strani dovolj prostora, da bi se uredilo,« je menil naš bralec in dodal, da je omejeno krožišče močno obremenjeno tudi zaradi bolnišnice in zdravstvenega doma.

Kaj smo izvedeli na Slovenskh železnicah in Direkciji RS za infrastrukturo?

