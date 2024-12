dolenjska

Novega ravnatelja še ni - nihče dobil potrebne večine

20.12.2024 | 13:20 | L. Markelj

Šentjernej - Poročali smo že, da na OŠ Šentjernej izbirajo novega ravnatelja šole, ker sedanjemu Aljoši Šipu 15. marca prihodnje leto poteče mandat.

Sinoči je zasedal Svet zavoda šole in odločal. Predsednik sveta Kristijan Kralj nam še ni odgovoril na vprašanja, kako se je izteklo, a neuradno smo izvedeli, da naj ne bi nihče od treh kandidatov, ki so se javili na razpis za ravnateljsko mesto za prihodnjih pet let, prejel zadostno, torej absolutno število glasov.

OŠ Šentjernej bo novega ravnatelja verjetno dobila šele na ponovnem razpisu. (Foto: L. M.)

Največ Mateja Rožman, nato Aljoša Šip in na koncu Viktorija Rangus

Člani Sveta zavoda OŠ Šentjernej naj bi glasovali takole: največ glasov je prejela Mateja Rožman – 5, sledi Aljoša Šip s 4 glasovi ter Viktorija Rangus z enim. Za izvolitev za novega ravnatelja šole je potrebnih 6 glasov.

In kdo sestavlja 11-članski Svet zavoda? 3 predstavniki ustanovitelja (Anita Nose – namestnica predsednika, Marjetka Rangus in Sebastijan Kos) , 5 predstavnikov zaposlenih (Kristijan Kralj – predsednik, Viktorija Rangus, Lucija Kuntarič in Mateja Pirnar Sintič) ter 3 predstavniki staršev (Aleš Muren, Gregor Nanger, Boštjan Dragan).

Vse kaže, da bo potreben nov razpis za ravnatelja OŠ Šentjernej.

