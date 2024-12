bela krajina

Nova urgenca do konca leta 2025

20.12.2024 | 14:00 | M. K.

Črnomelj - Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je danes podpisal pogodbo za izvedbo severnega prizidka k Zdravstvenemu domu Črnomelj z Markom Jarnevičem, direktorjem podjetja TGH, gradbeništvo, trgovina in inženiring d.o.o., ki bo izvajalo dela, ter Jožetom Urbičem, direktorjem podjetja Urbing gradbeni inženiring za nadzor nad gradbeno-obrtniškimi in inštalacijskimi deli.

Foto: Občina Črnomelj

Pri Zdravstvenem domu Črnomelj je predvidena izgradnja severnega prizidka, ki bo zgrajen po vzoru obstoječega objekta v smeri proti sosednjemu trgovskemu objektu. Objekt bo zgrajen v treh etažah: v pritličju bodo prostori, namenjeni urgenci, v drugem nadstropju bodo prostori za laboratorijsko dejavnost, v tretjo etažo bo premaknjena zobozdravstvena dejavnost, ostale ambulante v obstoječem zdravstvenem domu pa se bodo smiselno uredile in preuredile. Vzporedno se bo na spodnjem delu Zdravstvenega doma uredila tudi komunalna, cestna in parkirna infrastruktura, so sporočili z občine.

Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj bo v večini sofinanciran z državnimi in evropskimi sredstvi zaradi reorganizacije primarne mreže zdravstvene dejavnosti, in sicer iz sredstev za nove Satelitske urgentne centre ter iz sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti

Pogodbena vrednost znaša 3.697.574 evrov, od tega bo Ministrstvo za zdravje iz naslova Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti primaknilo 1.446.960 evrov ter iz naslova Sofinanciranja investicij Satelitskih urgentnih centrov 1.195.600 evrov, Eko sklad bo prispeval 328.724 evrov, razliko pa bodo zagotovili Občina Črnomelj in Občina Semič ter Zdravstveni dom Črnomelj.

Poleg sofinanciranja del bo Ministrstvo za zdravje iz naslova Sofinanciranja investicij Satelitskih urgentnih centrov prispevalo še 367.647 evrov za nakup medicinske opreme in splošne opreme za potrebe črnomaljskega Satelitskega urgentnega centra.

Župan Andrej Kavšek je ob podpisu pogodbe izrazil zadovoljstvo, saj to pomeni, da se bo v prihodnjem letu dejansko začela graditi nove urgenca. Predvidoma do konca leta pa naj bi bila dela tudi zaključena: »Šlo bo za veliko naložbo, s katero bo zdravstveni dom pridobil 1200 kvadratnih metrov dodatnih površin, predvsem pa bodo pridobili občani in občanke, kar me še posebej veseli.«

