Bombni tehniki razstrelili sumljiv kovček; vlomili v dve cerkvi

20.12.2024 | 12:00 | M. K.

Brežiški policisti so bili včeraj ob 21.40 obveščeni, da se na parkirnem prostoru v Brežicah nahaja zapuščen kovček. Policisti so izvedli vse aktivnosti, ki so v teh primerih predvidene za zavarovanje življenja in premoženja ljudi, so sporočili s PU Novo mesto - kraj so ustrezno zavarovali, zaprli del ceste, evakuiranje prebivalcev pa ni bilo potrebno. Na kraj so poklicali bombne tehnike, ki so izvedli postopke za protibombno zaščito in sumljiv kovček razstrelili. Ugotovili so, da v njem ni nevarnih predmetov. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, dodajajo na PU.

Pri iskanju in deaktiviranju sumljivih predmetov sicer bombni tehniki uporabljajo tudi takšne robote. Tega smo fotografirali pred nekaj leti, ko so pri kapiteljski cerkvi v Novem mestu razstrelili sumljiv kovček. Ta je bil prazen. (Foto: arhiv DL)

Krški policisti zaščitili mamo in otroka, žrtvi nasilja

Policisti PP Krško so bili obveščeni o nasilju v družini na območju Kostanjevice na Krki, 54-letni nasilnež je bil fizično in psihično nasilen nad zakonsko partnerko. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno svobodo in varnost partnerke in otroka, s katerima surovo in grdo ravna, so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Izrekli mu bodo prepoved približevanja žrtvam in o izrečenem ukrepu obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o njegvem podaljšanju. Zoper 54-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Novomeški policisti prijeli tatove z železjem v avtu

Okoli 11.30 so policisti PP Novo mesto ustavili 46-letnega voznika osebnega avtomobila Opel astra. Med postopkom so ugotovili, da voznik s sopotnikoma, starima 21 in 16 let, v vozilu prevaža železne izdelke, za katere niso znali pojasniti izvora. Policisti so v nadaljevanju postopka ugotovili, da je trojica predmeta ukradla z dvorišča stanovanjske hiše v Borovju. Predmete so zasegli in jih vrnili oškodovancu. Zoper trojico bodo na prisojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

V noči na četrtek so na Žalostni gori pri Mokronogu in v Dobrniču neznanci skozi vrata vlomili v cerkvi. Ukradli niso ničesar, z vlomom pa so povzročili za okoli 2.500 evrov škode.

V Sajevcah na območju Krškega je med 18. 12. in 19. 12. nekdo iz lesena objekta, namenjenega sušenju mesa, ukradel okoli 30 kg suhomesnatih izdelkov.

V minuli noči je v Gorenji vasi pri Leskovcu nekdo vlomil v prostore za predelavo mesa in ukradel suhomesnate izdelke in sveže meso. Policisti PP Krško so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Izsledili kršitelja, ki je po zelenici vozil s kros motorjem

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj nekaj po 16. uri obveščeni o motečem ravnanju voznika kros motorja, ki naj bi na Ulici Slavka Gruma vozil po zelenih površinah in motil javni red in mir. Na kraju so izsledili mladoletnika na kros motorju Yamaha 125. Zaradi kršitev določil Zakona o ohranjanju narave bodo zoper njega na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

V naravnem okolju je prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila, ob tem pojasnjujejo na PU. Zakon določa, da se z globo od 40 do 100 evrov kaznuje posameznik, ki vozi, ustavi ali parkira vozilo na motorni pogon v naravnem okolju in vozilo ne stoji ali ni parkirano v petmetrskem pasu izven vozišča.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 76. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 239 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval pešec, tri nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, najdbe sumljivega predmeta in nedovoljenih prehodov državne meje.

