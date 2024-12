dolenjska

Potrdila o cepljenju proti covid-19 hraniti?

19.12.2024 | 14:00

Bralka iz Bele krajine sprašuje, ali je treba potrdila o cepljenju proti covid-19 hraniti, ali so pomembna, se bo treba z njimi še kje dokazovati itn. Sama se je cepila trikrat in ne ve, ali naj tiste lističe zavrže ali kaj.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje povedo, da so vsa cepljenja zapisana v eRCO, tj. elektronski register cepljenih oseb in jih lahko posameznik dobi kadar koli. »Podatki o vseh cepljenjih, ki so posredovani v eRCO, ne glede na to, pri katerem izvajalcu so bila cepljenja opravljena in zabeležena, so dostopni tudi pacientom v Povzetku podatkov o pacientu (PPoP), do katerega dostopajo prek portala zVem. Posameznik ima hkrati pravico zahtevati izpis cepljenj in tako lahko novo potrdilo pridobi, če bi ga potreboval. Potrdilo o cepljenju je enake narave kot cepilna knjižica, zato se obravnava enako,« še povedo na NIJZ.

