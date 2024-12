dolenjska

Skoraj 30 nastopajočih navdušilo na novoletnem živžavu

19.12.2024 | 13:00 | M. M.

Novo mesto - Tradicionalni novoletni živžav Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, letos poimenovan Izzivi novoletnega čarovnika, je včeraj vnovič navdušil poln atrij Knjižnice Mirana Jarca. Starši, številne učiteljice in druge strokovne delavke novomeških šol so prisluhnili čudovitemu igranju in petju ter bučno ploskali plesnim nastopom otrok in mladostnikov priseljenskih in romskih družin.

Novoletni živžav sta vodili Amna in Džejla. (Foto: arhiv DRPDNM)

Vse prisotne je močno ganil tudi video prispevek, v katerem so zbrane nagovorili »nekdanji DRPD-jevi otroci«, danes pa uspešni študentje ali že zaposleni, ki so v življenju uspeli, tudi zahvaljujoč podpori strokovne ekipe omenjenega društva. Današnjim otrokom in mladostnikom so enotno dejali, naj se pridno učijo, naj vztrajajo, obiskujejo programe DRPD, kjer bodo dobili vso podporo in pomoč – in uspelo jim bo!

Več kot uspel je tudi živžav. Voditeljici programa Džejla in Amna sta uspešno premagovali vse izzive novoletnega čarovnika, seveda ob pomoči ostalih nastopajčih: plesne skupine Zvezdice iz dnevnega centra na Rozmanovi ulici (v njej Džejla, Amna, Melika, Daria K. Maria, Uliana in Daria O.), plesne skupine iz dnevnega centra za romske otroke v Brezju (Venesa, Natalija, Samina, Ivana in Anela), recitatorke Mije, ki obiskuje program za mladostnike v Brezju, Ulijane iz Ukrajine, ki je zapela Happy New Year, glasbeno ritmične točke otrok iz Brezja (v njej Štefan, Nej, Aleksej, Ervin in Ahmed ter Venesa, Samina, Ivana, Natalija in Anela), Veronike iz Ukrajine, ki je ob igranju ukulel zapela Alabama Arkansas, plesne skupine otrok z Jedinščice (Lorina, Elias, Alina, Lina in Lana) ter študentk, ki na DRPD opravljata prakso, Hane in Larise, ki sta ob kitari zapeli pesem Dan ljubezni in Last Christmas.

S petjem je navdušila tudi Uliana iz Ukrajine.

Zahvaljujoč vsem naštetim so se na najlepši način poslovili od leta 2024. Ali kot je povedal novoletni čarovnik: »Pravi praznični čas se zgodi takrat, ko smo skupaj z ljudmi, ki nas imajo radi. In lahko z njimi premagamo vse ovire. Bodite še naprej darilo drug drugemu!«

Glasbeno ritmična točka otrok iz Brezja

