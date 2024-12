bela krajina

Sklenili Leto domovine in predstavili zbornik Temelj našemu narodu

19.12.2024 | 11:50 | M. K.

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V občini Črnomelj so sinoči s sklepno prireditvijo zaključili Leto domovine, ki so ga razglasili v letošnjem letu ob 80. obletnici zasedanja SNOS v Črnomlju. V prenovljeni Grajski kleti Črnomaljskega gradu so predstavili zbornik z osmimi razpravami priznanih avtorjev ter 300 še neobjavljenimi fotografijami Črnomlja iz 2. svetovne vojne.

Avtorji zbornika z županom

Zbornik z naslovom Temelj našemu narodu s svojimi vsebinami, ki se raztezajo na 560 straneh, predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju spomina na ključne zgodovinske mejnike Slovencev. Po besedah njegovega urednika dr. Janeza Weissa, ki jih povzema sporočilo za javnost, opisuje mesto in deželo v vojni ter poudari vlogo prvega zasedanja Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) v Črnomlju kot državotvornega trenutka.

Dr. Janez Weiss

Obsežen zbornik med drugim prinaša, kot omenjeno, tudi več kot 300 še neobjavljenih fotografij Črnomlja med 2. svetovno vojno, poleg dr. Weissa in dr. Boža Repeta z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani pa so avtorji razprav še dr. Bojan Balkovec, dr. Blaž Torkar, dr. Božidar Flajšman, dr. Damijan Guštin, Ilinka Todorovski in Katarina Jurjavčič.

Dr. Božo Repe z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani

Po oceni črnomaljskega župana Andreja Kavška je bila ustanovitev SNOS eden izmed tistih prelomnih dogodkov, ki so z zlatimi črkami zapisani v slovensko zgodovino. "S tem smo kot narod dokazali svojo enotnost in odločnost, da sami krojimo svojo usodo. Današnja predstavitev zbornika nam zato prinaša pomembno sporočilo. Opozarja nas, da svoboda ni samoumevna in da so za temelje naše državnosti zaslužni ljudje, ki so v najtežjih trenutkih ravnali prav, mi pa smo tisti, ki moramo vrednote enotnosti, sodelovanja in spoštovanja negovati in prenašati naprej," je dejal.

Župan Andrej Kavšek

SNOS je nastal po tem, ko je od 1. do 3. oktobra 1943 v Kočevju zasedal Zbor odposlancev slovenskega naroda. Izvolil je 120-članski Slovenski narodnoosvobodilni odbor, ki je postal vrhovni predstavniški in zakonodajni organ Slovencev v osvobodilnem boju. Odbor je prvič zasedal 19. in 20. februarja 1944 v Črnomlju, kjer se je tudi preimenoval v SNOS. Sprejel je deklaracijo o združitvi Slovencev z drugimi narodi Jugoslavije "po načelih narodne enakopravnosti ... svobodno, po svoji lastni volji, na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe, vključno pravico odcepitve", je zapisano na spletni strani Pokrajinskega muzeja Kočevje.

Ob 80. obletnici omenjenih dogodkov so v občini Črnomelj v sredini januarja letošnje leto razglasili za Leto domovine. Ob takrat do zaključka leta v sredo se je v vseh treh belokranjskih občinah zvrstilo več dogodkov in različnih prireditev. Stekla je tudi prenova Kulturnega doma Črnomelj, v katerem je zasedal SNOS.

Nastopajoči in publika v prenovljeni Grajski kleti Črnomaljskega gradu

Sinočnjo prireditev v soorganizaciji JSKD, RIC in Občine Črnomelj je s svojimi nastopi obogatila glasbena zasedba Trio v B in C, ki jo sestavljajo Tina Vrščaj, Katja Draginc in Aljoša Vrščaj.

