Dolg razpolovili, končno več za naložbe

18.12.2024 | 09:45 | M. K.

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert je na včerajšnji 18. redni seji v tem mandatu potrdil, da bo občinski proračun za prihodnje leto na prihodkovni strani visok 5,8 milijona evrov, na odhodkovni pa 6,3 milijona evrov. Samo za cestno področje je namenjenih več kot milijon evrov, so sporočili z občine.

»Končno lahko rečemo, da je proračun Občine Šentrupert investicijsko naravnan. Občina je danes namreč bistveno bolj finančno stabilna kot pred dvema letoma, saj smo dolg razpolovili in poravnali obveznosti za izvršljive sodne odločbe. V prihodnjem letu tako zajetnejši del proračunskega denarja namenjamo prepotrebnemu posodabljanju cest in ureditvi vodooskrbe, želimo pa si tudi vesele novice, da smo bili uspešni na razpisu za oživitev Barbove graščine, kar naj bi bilo znano v začetku prihodnjega leta. Skratka: ob koncu leta optimistično zremo v prihajajoče leto,« poudarja župan Tomaž Ramovš.

V letu 2025 bodo tako v Šentrupertu več kot milijon evrov namenili rednemu in investicijskemu vzdrževanju občinskih in državnih cest, podoben znesek pa je v proračunu ob uspešni prijavi na razpis predviden tudi za oživitev Barbove graščine na Veseli Gori. Na razpis želijo prijaviti tudi urejanje šolskega igrišča, čemur v proračunu namenjajo 400 tisočakov. Za nadaljevanje urejanja vodovoda na Bistrici in Rožni dolini ter aktivnosti za novo vodno vrtino za Šentrupert je v proračunu zagotovljenih 336 tisoč evrov. Skladno z 10-letnim načrtom razvoja in opremljanja društev GPO Šentrupert pa občina letos in prihodnje leto zagotavlja denar za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Šentrupert, ki je že v garaži osrednje gasilske enote, v prihodnjem letu pa bo sofinancirala tudi nakup gasilskega vozila za PGD Zabukovje.

Ostali sklepi:

Občinski svet je včeraj med drugim sprejel pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, določil je vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025 (ta se je povišala za 2 %), sprejel pa je tudi Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentrupert za obdobje 2025–2028.

