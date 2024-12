posavje

Portret tedna: Miha Molan

18.12.2024 | 14:00 | M. Luzar

Za policiste oziroma njihove poklicne predhodnike, nekdanje miličnike, je december poseben čas. V tem mesecu se namreč spominjajo akcije Sever, ki je bila za organe za notranje zadeve posebna izkušnja. Akcija Sever je bila tajna oznaka za vrsto medsebojno povezanih dejavnosti slovenskih organov za notranje zadeve, zlasti uniformirane milice in kriminalistične službe, v podporo nastajajoči slovenski državnosti. Miha Molan je bil pripadnik slovenske milice, v času osamosvojitvenih procesov ob koncu osemdesetih let in pozneje je bil načelnik inšpektorata milice v Upravi za notranje zadeve Krško, tako da je bil najtesneje povezan z akcijo Sever.

»Mi kot policijska struktura ali takrat organi za notranje zadeve si ne pripisujemo zaslug, da smo edini zaslužni za preprečitev t. i. mitinga resnice. Da si jih pripisujemo, je napačno tolmačenje. Takrat smo bili vsi enotni. Take enotnosti prej ne pomnim. Politika in prebivalci, vsi so podpirali odločitev, da se prepreči miting. In rezultat je bil temu primeren. Mi smo ponosni na to, da smo v tem sodelovali, da so nam ljudje ogromno pomagali na vsakem koraku, da smo se res počutili koristne, da smo počeli nekaj dobrega za ljudi – in večkrat rečem: takrat je bilo prijetno biti slovenski miličnik. Takrat je bilo naše največje zadovoljstvo, da smo brez kakršne koli uporabe sile, pravzaprav z dobro organizacijo in s pripravami, vplivali na to, da mitinga ni bilo. Ponosni smo tudi na to, da smo kasneje v osamosvojitveni vojni izvršili vse naloge, a ni bilo treba uporabiti najhujše sile. Za vsakega policista je največje zadovoljstvo, če izvrši nalogo, a mu ni treba poseči po prisilnih sredstvih ali drugih ukrepih,« pravi Molan.

Nekateri v Sloveniji imajo pomisleke, češ, zakaj bi poudarjali akcijo Sever, tj. nekaj, kar se ni zgodilo. »Nekateri pač oporekajo temu. Menijo, da praznujemo dogodek, ki se ni zgodil. In da je to laž in podobno. Rekel bi, da so to pomisleki nekaterih ‘največjih’ osamosvojiteljev, ki pač takrat niso bili še na sceni oziroma niso bili navzoči, in rekel bi, da gre pri njih verjetno za osebno prizadetost, ker se ne morejo pohvaliti s tem,« pravi Miha Molan, ki je turbulentne čase, kot označuje obdobje konec 80. in v začetku 90. let prejšnjega stoletja, pojasnil in razčlenil tudi kot urednik knjige Policija Posavja v osamosvojitvenih procesih, ki jo je leta 2016 izdalo Policijsko veteransko društvo Sever Posavje.

Miha Molan je poklicno kariero začel kot miličnik leta 1971 in je bil nato na različnih funkcijah v organih za notranje zadeve; od komandirja postaje milice, načelnika inšpektorata milice v trboveljski in krški upravi za notranje zadeve do načelnika oziroma direktorja Policijske uprave Krško. V času osamosvojitvenih procesov je bil, kot rečeno, načelnik inšpektorata milice v UNZ Krško.

Pred vstopom na pot poklicnega policista, oziroma v njegovih srednješolskih časih miličnika, je po končani pišeški osnovni šoli izbiral med več različnimi področji. Vpisal se je na Gimnazijo Brežice, hkrati je poskušal priti v šolo za pilota, a je nazadnje šel v Tacen v kadetnico. Po končani kadetski šoli se je ob delu izobraževal na višji šoli in potem na ljubljanski pravni fakulteti. Več ali manj je delal v uniformirani policiji oziroma milici vse do zadnjih štirih let službovanja, ko je ob koncu poklicne kariere postal v času vzpostavljanja protikorupcijske komisije in prelomnem in zahtevnem času slovenskega približevanja Evropski uniji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve.

Delo v organih za notranje zadeve, v katerih je bil tudi na najbolj izpostavljenih poklicnih mestih, ga je postavilo v brezštevilne najrazličnejše situacije. »Najlepše spomine imam na policijsko postajo Krško. Imeli smo čudovite sodelavce, povezovali so nas dobri odnosi in med seboj smo si popolnoma zaupali. Zlasti je bilo to pomembno v akciji Sever in potem v osamosvojitveni vojni. Nikoli namreč ni bilo med nami niti sence dvoma,« opisuje Miha Molan s pogledom nazaj največje poklicno zadovoljstvo.

Je član Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, bil je podpredsednik in en mandat predsednik Zveze PVD Sever. Z vidika formalne zaposlitve je upokojenec, sicer pa je dejaven v več društvih. Med drugim je član lovske družine v rojstnih Pišecah, katere predsednik je tudi bil, bil je predsednik Zveze lovskih družin Posavja, je član Ribiške družine Kostanjevica na Krki in društva seniorjev. V Krškem, kjer živi, po malem vrtnari. Dolgčas mu nikakor ni. »Največje zadovoljstvo v družini pa so nam trije vnuki,« pravi Miha Molan.

