družabno

Praznični čas z legendami

18.12.2024 | 13:00 | Martin Luzar

Gasilski pihalni orkester Loče pod taktirko Mirana Petelinca je oboževalce nedavno razveselil s svojim tradicionalnim decembrskim koncertom, ki ga je tudi tokrat izvedel v Termah Čatež. Zasedba je v celoti izpolnila in celo presegla pričakovanja občinstva, ki jih je spodbudil naslov koncerta Ko godba zaživi z legendami. Nastop glasbenikov legendarnega orkestra, ki je edini tovrstni pihalni orkester med gasilci v Sloveniji in v Ločah deluje že 104 leta, so obogatile gostje koncerta – legendarne dobovske mažoretke. V objektiv smo jih ujeli na generalki pred večernim koncertom.

