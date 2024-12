kronika

Kozolec na Koglem zagorel med žganjekuho

18.12.2024 | 10:30 | M. K.

Včeraj nekaj pred 12. uro je zagorel kozolec na Koglem. Požar so gasilci omejili in pogasili. Poškodovan ni bil nihče, po oceni oškodovanca pa je nastalo za okoli 10.000 evrov škode. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PP Novo mesto, ki so opravili ogled požarišča, je zaradi pregretja zagorelo v dimniku, povezanim s kotlom za žganjekuho, ogenj pa se je razširil na lesen objekt. Okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Vlomi in tatvine

Med 16. 12. in 17. 12. je v Semiču nekdo iz hleva ukradel prašiča.

V Krški vasi je med 15. 12. in 17. 12. neznanec vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

Na območju Sevnega je včeraj med 16. in 18.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata na terasi poskušal vlomiti v hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Na Raki je v minuli noči neznanec skozi vrata vlomil v prostore prodajalne. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Policisti PP Črnomelj so včeraj nekaj pred 11. uro v Semiču ustavili voznika osebnega avtomobila Opel insignia madžarskih registrskih oznak. 24-letni državljan Madžarske je prevažal štiri državljane Kitajske, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. 24-letnemu tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Kapele, Slovenska vas, Loče, Ribnica, Ponikve, Bukošek, Mostec, Slovenska vas) prijeli 15 državljanov Afganistana, 13 Maroka, osem Bangladeša, pet Sudana, štiri Indije, tri iz Pakistana in po enega državljana Sirije, Nepala, Alžirije in Azerbajdžana. Na območju PP Sevnica (Breg) so prijeli dva državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 69. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 226 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

