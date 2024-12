gospodarstvo

Nek v 2025 v študijo morebitnega podaljšanja obratovanja

17.12.2024 | 18:20 | STA

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) bo v letu 2025 začela izvajati študijo izvedljivosti dodatnega podaljšanja obratovalne dobe, ki je sedaj določena na 60 let, do leta 2043. Kot dobro vzdrževana elektrarna s stalnim izboljševanjem jedrske varnosti je kandidatka za podaljšanje obratovanja nad 60 let, pravijo v družbi.

Član uprave NEK Sašo Medaković in predsednik uprave Gorazd Pfeifer na današnjem srečanju z novinarji (Foto: NEK)

Nek je začel poskusno obratovati leta 1981, komercialno pa obratuje že 40 let. Lani je uspešno končal upravne postopke za podaljšanje obratovanja elektrarne še za 20 let, do leta 2043. Doslej je uspešno vzdrževal in nadgrajeval svoje sisteme, strukture in komponente v skladu z upravnimi zahtevami in najboljšimi svetovnimi industrijskimi praksami, so danes sporočili iz družbe.

"V svetu se vrstijo postopki za zagotovitev delovanja jedrskih elektrarn nad 60 let. V ZDA je osem jedrskih elektrarn že pridobilo soglasje za 80 let obratovanja, za vrsto elektrarn pa ti postopki potekajo. Kot dobro vzdrževana elektrarna s stalnim izboljševanjem jedrske varnosti je Nek zagotovo kandidatka za podaljšanje obratovanja nad 60 let," menijo v Neku.

Zato bodo prihodnje leto začeli izvajati študijo izvedljivosti dodatnega podaljšanja obratovalne dobe in uvedli potrebne ukrepe. "Pričakujemo, da bodo njeni rezultati podali informacijo o tehničnih in finančnih okvirih dodatnega podaljšanja obratovalne dobe ter s tem povezanih tveganjih in da bodo podlaga za odločanje organov upravljanja družbe in meddržavne komisije," so zapisali.

Tako kot v primeru podaljšanja obratovalne dobe s 40 na 60 let bo morebitno dodatno podaljšanje obratovanja predmet kompleksnih upravnih postopkov, ki lahko trajajo 10 let ali več. Treba bo pripraviti ter izpeljati številne analize in študije, pripraviti program nadgradnje in zamenjati opremo, ki se ji bo iztekla obratovalna doba ali je elektrarna ne bo mogla več vzdrževati.

Sledil bo upravni postopek za pridobitev neodvisnega strokovnega mnenja pooblaščene organizacije za sevalno in jedrsko varnost ter pridobitev novega okoljevarstvenega soglasja s presojo vplivov na okolje in čezmejno presojo. Zaradi dolgotrajnosti teh postopkov se je Nek odločil, da bo začel brez odlašanja raziskovati možnosti in proces pridobivanja potrebnih dovoljenj ter odločitev za obratovanje elektrarne nad 60 let, so pojasnili.

Nek bo letos, ko obeležuje 50 let od položitve temeljnega kamna, presegel načrtovano proizvodnjo 5453 gigavatnih ur (GWh) električne energije, so napovedali. Lastnica Neka, družba Gen energija, je v ponedeljek sporočila, da je Nek v prvih 11 mesecih letos proizvedel 5029 GWh elektrike oz. 1,8 odstotka več od načrtov.

Kot je na današnjem prednovoletnem srečanju z novinarji dodatno povedal predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer, načrtujejo, da bo ob koncu leta načrtovana proizvodna cena elektrike iz Neka znašala okoli 43 evrov na megavatno uro.

V Neku so spomladi med rednim remontom poleg menjave goriva opravili vsa načrtovana vzdrževalna dela, nadzorna testiranja in posodobitve. Izpolnjevanje visokih standardov so potrdile tudi zunanje presoje, med drugim pravijo v družbi.

Po informacijah Pfeiferja gradnja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem poteka v skladu z načrti, po nekaterih informacijah celo hitreje, kot je bilo načrtovano. Tako še vedno velja, da naj bi odlagališče prve jedrske odpadke iz Neka začelo sprejemati leta 2027.

Hrvaška pa bo po besedah člana uprave Saše Medakovića svoj del odpadkov začela prevzemati predvidoma leta 2028, ko naj bi na Hrvaškem zanje zgradili začasno skladišče. Trenutno so v fazi njegovega umeščanja v prostor. Nato pa načrtujejo gradnjo trajnega odlagališča, je povedal na srečanju z novinarji.

